Joven colombiano, de promesa en San Lorenzo a recibir amenazas: "Un tiro en la pierna"

Hace apenas un año vivía una historia de proyección internacional, pero hoy se convirtió en un drama personal. El futbolista colombiano Diego Perea, quien llegó a vestir la camiseta de San Lorenzo de Almagro de Argentina, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por deudas, inestabilidad laboral y amenazas que lo obligaron a hacer público su caso.

En entrevista con el programa Blog Deportivo, Perea relató cómo pasó de ser una de las promesas jóvenes del fútbol argentino a pedir ayuda a través de redes sociales. El delantero, de apenas 23 años, aseguró que acudió al mundo del fútbol en busca de respaldo de excompañeros, dirigentes y cualquier persona que pueda tenderle una mano.

Diego Perea cuando jugaba con San Lorenzo en Argentina Instagram: @dperea9

El jugador recordó que su salida del club argentino no obedeció a problemas disciplinarios, sino a decisiones externas que terminaron afectando su carrera. Según su testimonio, algunos representantes priorizaron intereses económicos sobre su desarrollo profesional, bloqueando oportunidades en otros equipos.

"Lastimosamente somos un negocio, somos un producto, y si a vos te va bien tienes de todo, y si no te va tan bien pasa lo que pasa, y lo que está pasando ahora conmigo”, lamentó en los micrófonos de Blog Deportivo.



Tras su salida, Perea recaló en clubes de menor categoría, incluyendo un paso por Almirante Brown, donde asegura que nuevamente recibió promesas incumplidas. Actualmente juega en el ascenso argentino, en condiciones económicas precarias, donde muchos compañeros futbolistas deben tener trabajos adicionales para subsistir. Aun así, intenta mantenerse activo mientras espera una nueva oportunidad que le permita relanzar su carrera.



Amenazas contra su vida

La situación llegó a un punto crítico. El propio jugador reveló que acumula deudas, entre ellas varios meses de arriendo atrasado, y que incluso ha sido intimidado.

"Hace unos días me amenazaron, hasta me amenazaron con pegarme un tiro en la pierna si no pagaba algo que tenía que pagar. Entonces se puede dar una idea por cuál fue el motivo que hice el video", relató.

Pese a todo, Perea no pierde la esperanza. Con contrato hasta junio, espera quedar como agente libre y evaluar nuevas opciones.



¿Cómo ayudarlo?

El joven delantero manifestó que pueden contactarlo a través de sus redes sociales y así recibir cualquier ayuda en estos momentos para salir de esa situación.