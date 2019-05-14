En vivo
Blu Radio  / San Lorenzo

San Lorenzo

  • Registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
    Registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
    Foto: AFP
    Fútbol

    Allanan sede de AFA y de 17 clubes por presunto lavado de dinero; hay equipos históricos

    Hay siete clubes de la primera división salpicados en este escándalo y lo restantes son de la segunda categoría. Aquí los detalles de la investigación.

  • Colombiano en San Lorenzo.jpg
    Colombiano en San Lorenzo //
    Foto: AFP
    Fútbol

    A este 'crack' colombiano San Lorenzo le debe millones y puso el caso ante FIFA

    El cuadro blaugrana se pronunció ante esta polémica y aseguró que todo estaba resultado, aunque la versión del futbolista es otra y por eso el caso llegó a la FIFA.

  • Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, salpicado en escándalo
    Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, salpicado en escándalo
    Foto: AFP
    Fútbol

    Escándalo en fútbol argentino: presidente de San Lorenzo habría recibido dinero irregular

    Un funcionario del Gobierno de Milei se habría reunido con el dirigente para entregarle un fajo de billetes y así fichar a su hijo en el equipo ciclón.

  • Johan Romaña, defensor colombiano en San Lorenzo
    Johan Romaña, defensor colombiano en San Lorenzo
    X: @SanLorenzo
    Fútbol

    Johan Romaña, feliz en San Lorenzo: "Era un sueño que algún día corearan mi nombre"

    El colombiano se ha ganado el cariño de la afición del ciclón con sus actuaciones en la zaga defensiva. También recordó el amargo momento que vivió en Paraguay.

  • Alfil Basile y el papa Francisco.
    Alfil Basile y el papa Francisco.
    Foto: AFP
    Fútbol

    Así echó el ‘Coco’ Basile al papa Francisco del camerino de San Lorenzo: insólita razón

    El amor de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, por San Lorenzo fue una de sus más recordadas cualidades. Las historias en torno al fútbol fueron impresionantes.

  • Papa Francisco tendrá un estadio con su nombre en Argentina
    Papa Francisco tendrá un estadio con su nombre
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Papa Francisco tendrá un estadio con su nombre, ¿cómo reaccionó el pontífice?

    El dirigente de fútbol relató cómo reaccionó el pontífice al enterarse de la propuesta. Aquí la entrevista completa.

  • Papa Francisco recibiendo la camiseta de San Lorenzo
    Papa Francisco recibiendo la camiseta de San Lorenzo
    Foto: AFP
    Fútbol

    La coincidencia de la muerte del papa Francisco con San Lorenzo, el equipo de sus amores

    El carné de socio del papa en San Lorenzo tiene unos números que, curiosamente, coincidieron con datos precisos de su muerte.

  • Santa Fe recibirá millonada por caso de Yeison Gordillo en San Lorenzo
    Yeison Gordillo cuando jugaba con Santa Fe
    Foto: AFP
    Fútbol

    Santa Fe recibirá millonada por caso de Yeison Gordillo en San Lorenzo

    El equipo argentino recibió una nueva sanción económica por parte de la Fifa y, en esta oportunidad beneficiará al colombiano Santa Fe.

  • El colombiano Jhohan Romaña le hizo un gol al Palmeiras en la Copa Libertadores.jpg
    El colombiano Jhohan Romaña le hizo un gol al Palmeiras en la Copa Libertadores //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Jhohan Romaña, figura en Libertadores: "Le dediqué mi gol a un amigo que falleció"

    "Fue un desahogó", confesó el colombiano Jhohan Romaña después de hacerle gol a Palmeiras en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

  • Grupos de la Copa Libertadores 2024.jpg
    Grupos de la Copa Libertadores 2024 //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores 2024: partidos y horarios de la fecha 1

    Arranca la Copa Libertadores 2024 con la participación de Millonarios y Junior como representantes colombianos de esta edición.

