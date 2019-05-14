Blu Radio San Lorenzo
San Lorenzo
Allanan sede de AFA y de 17 clubes por presunto lavado de dinero; hay equipos históricos
Hay siete clubes de la primera división salpicados en este escándalo y lo restantes son de la segunda categoría. Aquí los detalles de la investigación.
A este 'crack' colombiano San Lorenzo le debe millones y puso el caso ante FIFA
El cuadro blaugrana se pronunció ante esta polémica y aseguró que todo estaba resultado, aunque la versión del futbolista es otra y por eso el caso llegó a la FIFA.
Escándalo en fútbol argentino: presidente de San Lorenzo habría recibido dinero irregular
Un funcionario del Gobierno de Milei se habría reunido con el dirigente para entregarle un fajo de billetes y así fichar a su hijo en el equipo ciclón.
Johan Romaña, feliz en San Lorenzo: "Era un sueño que algún día corearan mi nombre"
El colombiano se ha ganado el cariño de la afición del ciclón con sus actuaciones en la zaga defensiva. También recordó el amargo momento que vivió en Paraguay.
Así echó el ‘Coco’ Basile al papa Francisco del camerino de San Lorenzo: insólita razón
El amor de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, por San Lorenzo fue una de sus más recordadas cualidades. Las historias en torno al fútbol fueron impresionantes.
Papa Francisco tendrá un estadio con su nombre, ¿cómo reaccionó el pontífice?
El dirigente de fútbol relató cómo reaccionó el pontífice al enterarse de la propuesta. Aquí la entrevista completa.
La coincidencia de la muerte del papa Francisco con San Lorenzo, el equipo de sus amores
El carné de socio del papa en San Lorenzo tiene unos números que, curiosamente, coincidieron con datos precisos de su muerte.
Santa Fe recibirá millonada por caso de Yeison Gordillo en San Lorenzo
El equipo argentino recibió una nueva sanción económica por parte de la Fifa y, en esta oportunidad beneficiará al colombiano Santa Fe.
Jhohan Romaña, figura en Libertadores: "Le dediqué mi gol a un amigo que falleció"
"Fue un desahogó", confesó el colombiano Jhohan Romaña después de hacerle gol a Palmeiras en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores 2024: partidos y horarios de la fecha 1
Arranca la Copa Libertadores 2024 con la participación de Millonarios y Junior como representantes colombianos de esta edición.