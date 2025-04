Así echó el ‘Coco’ Basile al papa Francisco del camerino de San Lorenzo: insólita razón

Una inesperada historia conecta a Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, con el famoso exentrenador argentino Alfio ‘Coco’ Basile y su etapa al frente del club de fútbol San Lorenzo.

El vínculo, entre el dirigente espiritual de millones y el mundo del fútbol, dejó una anécdota que aún provoca asombro y risas. Según se conoció, el suceso ocurrió el 13 de marzo de 1998, día del debut de Basile como técnico del club porteño y una jornada que habría marcado el curioso encuentro entre ambos personajes.

El ‘Coco’ Basile al papa Francisco del camerino de San Lorenzo

La historia apunta que, mucho antes de que Bergoglio ascendiera al papado en 2013, era conocido por su fervor hacia San Lorenzo, equipo del que fue socio oficial con el número 88.235 y al que amaba profundamente desde niño. Este vínculo se fundaba no solo en la pasión deportiva, sino también en la fundación misma del club, que tuvo en 1908 el apoyo de un cura salesiano, Lorenzo Massa. La conexión futbolera y religiosa parecía estar destinada, pero sería puesta a prueba en la mencionada ocasión con Basile.

En ese partido entre San Lorenzo y Platense, Basile pidió expresamente que Bergoglio, por entonces arzobispo, fuera retirado del vestuario del equipo.

Usted [Fernando Miele] me contrató a mí porque no le ganan a nadie. No sirve lo que hace este cura. Échalo de acá porque no lo quiero, ese tipo es mufa habría exclamado Basile al entonces presidente del club.

El “Coco” explicó que su rechazo a la presencia del religioso en el vestuario no fue algo personal; simplemente no quería distracciones antes de aquel crucial debut.

“Cuando le dijo que no lo quería, el cura me miró con una cara que no te la puedo explicar… abrió la puerta y se fue”. Lo más curioso, según remarca el entrenador, es que aquel día San Lorenzo ganó 4-1, con tres goles del emblemático delantero Beto Acosta.

Los detalles tras el triunfo y las sorpresas años después

La reacción de Bergoglio aparentemente no pasó de una mirada de desconcierto, pero el tiempo haría que este relato cobrara otra dimensión. Pasados varios años, tras el nombramiento de Bergoglio como Papa, este episodio se volvió conocido. Según el propio Basile, un excolaborador suyo le dijo: “¿Viste quién es el Papa?” y procedió a recordarle la intervención en el vestuario del club de Boedo. Fue entonces cuando ambos rieron al reconocer la casualidad.

La cercanía histórica del Papa con el mundo del fútbol: Bergoglio tenía apenas nueve años cuando San Lorenzo ganó el campeonato argentino de 1946 gracias a la actuación del llamado “terceto de oro”, formado por Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo Martino. El fanatismo del futuro pontífice por aquellos jugadores quedó tan grabado en su memoria que, décadas más tarde, podía recitar de memoria la plantilla completa del equipo de esa época.

Simbología entre fe y fútbol

La anécdota va más allá de la simple coincidencia de personajes e ilustra la conexión de Bergoglio con un club fundado bajo ideales religiosos y comunitarios. Lorenzo Massa, aquel sacerdote salesiano cuya misión dio origen a San Lorenzo, sería una figura simbólica dentro del espíritu del equipo. Y aunque años más tarde un fervoroso hincha como Bergoglio se enfrentaría al rechazo de Basile en circunstancias deportivas, lo que permanece es la curiosidad histórica.

Para Basile, aquel episodio quedó como un recuerdo cómico, cargado de supersticiones típicas del mundo del deporte competitivo.

“Esa noche ganamos 4-1”, remarcó el exentrenador, quien atribuyó el resultado al enfoque que buscaba de sus jugadores. El papa, por su parte, lejos de guardar rencor, siempre demostró su amor hacia el club al que dedicó tantas emociones.