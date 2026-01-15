Robaron dinero a jugador del Cúcuta Deportivo en el hotel tras victoria contra San Lorenzo

La victoria del Cúcuta Deportivo frente a San Lorenzo en territorio uruguayo no solo dejó sensaciones positivas en lo futbolístico, sino que también estuvo acompañada por un hecho inesperado fuera de la cancha. Tras el compromiso, se conoció que a uno de los jugadores del equipo motilón le fue sustraída una suma de dinero en el hotel de concentración, situación que obligó a la intervención de la administración del lugar y a un pronunciamiento oficial del club.

Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, confirmó en entrevista con Blog Deportivo que el incidente ocurrió durante la estadía del plantel en Uruguay. Según explicó el directivo, se trató de la pérdida de una cantidad de dinero “no muy significativa”, correspondiente a un solo jugador, y aclaró que el caso fue atendido de manera inmediata por el hotel.

“Son cosas que a veces pasan, lastimosamente uno no quiere que sucedan, pero la administración del hotel respondió y el tema quedó resuelto”, aseguró.

El presidente también reconoció que hubo un descuido en el manejo de los objetos de valor. De acuerdo con Sánchez, la recomendación interna siempre ha sido que los jugadores utilicen las cajas de seguridad de las habitaciones para guardar dinero, relojes y pertenencias importantes. En este caso, los objetos no habrían sido asegurados, lo que facilitó el inconveniente. Aun así, destacó la buena disposición del hotel para asumir la responsabilidad y devolver el dinero extraviado.



Desde el club evitaron dar a conocer el nombre del hotel, precisamente por la forma en la que se manejó la situación. Para la dirigencia del Cúcuta, la respuesta oportuna permitió cerrar el episodio como un simple impase logístico, sin mayores consecuencias para el plantel ni para el desarrollo de la gira internacional.

Más allá de este hecho, el Cúcuta Deportivo continúa su preparación en Uruguay, donde enfrentará a Huracán antes de regresar a Colombia. El plantel tiene previsto volver al país en la madrugada del domingo y ya piensa en su debut oficial en el calendario del fútbol colombiano, el próximo lunes a las 4:00 de la tarde frente al Once Caldas, en el estadio General Santander.