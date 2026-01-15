En vivo
Fútbol Colombiano  / Robaron dinero a jugador del Cúcuta Deportivo en el hotel tras victoria contra San Lorenzo

Robaron dinero a jugador del Cúcuta Deportivo en el hotel tras victoria contra San Lorenzo

El presidente del club entregó detalles sobre este lamentable suceso que ocurrió luego del partido amistoso internacional que terminó en triunfo para los motilones.

