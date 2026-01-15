Quién es Luifer Hernández, el delantero que ilusiona al Cúcuta tras gol ante San Lorenzo

El nombre de Luifer Hernández empezó a sonar con fuerza en la frontera luego de marcar el gol que le dio el triunfo al Cúcuta Deportivo frente a San Lorenzo, en un amistoso internacional que dejó buenas sensaciones para el recién ascendido equipo motilón. El delantero colombovenezolano fue el héroe del partido y, con su actuación, despertó la ilusión de la hinchada rojinegra de cara a la nueva temporada.

Hernández, nacido en Barinas, Venezuela, se ha ido ganando rápidamente el cariño del público cucuteño. Aunque es venezolano, su cercanía cultural y futbolera con la región andina lo hace sentirse “de la frontera”, algo que él mismo reconoce. Esa afinidad se reflejó en la cancha, donde mostró personalidad, movilidad y frialdad para definir en un partido exigente ante un rival histórico del continente.

Equipos en los que ha estado Luifer Hernández

El recorrido futbolístico de Luifer Hernández incluye pasos por el Puerto Cabello de su país, la liga ucraniana con el Polissya Zhytomyr y el Chornomorets Odessa, además de una experiencia en Ecuador con Vinotinto FC. Tras su última etapa en Europa del Este, el atacante llegó al Cúcuta Deportivo y no necesitó tiempo de adaptación: en su primer partido con la camiseta rojinegra, ya celebró gol.

La anotación ante San Lorenzo evidenció su lectura de juego y capacidad para aprovechar los espacios. Según relató el propio jugador, la jugada nació tras una recuperación en campo propio, una rápida transición ofensiva y una sociedad efectiva con Peralta.



“Fue una jugada súper rápida”, explicó Hernández, quien enganchó al portero y definió con su pierna izquierda para desatar la celebración del Cúcuta.

ENGANCHE Y REMATE: Luifer Hernández puso el 1-0 de Cúcuta contra San Lorenzo en Uruguay por la #SerieColombia.



🏆 @seriecolombia

📺 La #SerieColombia por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J07CHDXizs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2026

Más allá del gol, Luifer destacó la química con sus compañeros, algo que considera clave para su buen arranque. En el vestuario, el ambiente fue de felicidad total, especialmente para él, que vivió un debut soñado ante un rival de peso internacional.

Un gol a ese equipo, en un partido prácticamente internacional, fue bastante bueno para mí Luifer Herández.

Ahora, el delantero venezolano se prepara junto al plantel para los últimos amistosos y el inicio oficial del campeonato, donde Cúcuta Deportivo buscará consolidarse tras el ascenso.