Histórica celebración tras paso del Cúcuta Deportivo: así festejaron en el General Santander

Histórico. El latir del corazón rojinegro del Cúcuta Deportivo regresa a la A, tras vencer por penales a Real Cundinamarca. Una hazaña que renace de la pasión, la fe y la lealtad de una hinchada que jamás abandonó.

Después de 5 años de ausencia, el Cúcuta Deportivo vuelve a la A. La frontera celebró por todo lo alto el regreso del ‘Doblemente Glorioso’, que selló su ascenso desde los penales ante Real Cundinamarca.

Pasión, resistencia y una hinchada que nunca dejó de creer.



La celebración

Una gran fiesta se vive en las calles de Cúcuta. Hinchas y la barra del Indio Fuerza Motilona, celebraron con tambores, banderas y pólvora

La hinchada rojinegra desbordó el estadio General Santander.

Miles de aficionados se volcaron a la cancha y, entre cánticos y lágrimas, celebraron la emoción de un equipo que lo dejó todo y se impuso desde los penales para volver a la A.



