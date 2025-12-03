No todo es fiesta en el Cúcuta Deportivo por su ascenso; hay importante incertidumbre

Lego de una final de película entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca, el conjunto motilón ganó la serie desde el punto blanco para obtener el anhelado ascenso a primera división. Sin embargo, no todo es fiesta, pues hay incertidumbre en el camerino.

En entrevista con Blog Deportivo, el técnico Nelson Flórez reveló que todavía no le han confirmado si sigue o no en la dirección del equipo tras conquistar la hazaña, pues recordó que su contrato a hasta el 31 de diciembre del 2025.

De hecho, manifestó que después de la celebración cruzó algunas palabras con el presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, pero en ningún momento se habló sobre la extensión de su contrato laboral como técnico.

Nelson Flórez logró el ascenso del Cúcuta en el 2025 X: @Cucutaoficial

Emocionante regreso del Cúcuta a la primera división

Tras años de tropiezos, incertidumbre institucional y dolorosas derrotas, el equipo rojinegro logró una remontada épica que lo coronó campeón del torneo de ascenso, un desenlace que su técnico, Nelson Flórez, describe como “mejor que cualquier guion de película”.



“Lo de ayer fue espectacular. Ningún guion hubiera salido mejor”, aseguró al rememorar un partido donde su equipo estuvo al borde de la eliminación, pero que terminó resolviéndose en los últimos instantes y luego desde los once pasos. Para él, la fe, la humildad del grupo y la convicción en el trabajo diario fueron claves para sostenerse en medio de la presión.

Cúcuta Deportivo // Foto: X @Cucutaoficial

El entrenador reconoció que, aunque hubo momentos de incertidumbre, la mentalidad del plantel nunca se rompió.

“No podíamos negarnos a nosotros mismos. Llegar hasta la final fue producto de una idea trabajada, de preparación y dedicación. En los penales solo quedaba confiar en lo bueno que habíamos hecho”, relató, al mismo tiempo que destacó la actuación del arquero rival, a quien calificó como “la figura del partido”, lo que hizo aún más meritorio el triunfo cucuteño.

En la conversación, Flórez reflexionó sobre el valor de las derrotas en la formación del carácter del equipo. “La pérdida le forma a uno el carácter. A Cúcuta, todos los golpes de años anteriores le permitieron saber competir este tipo de partidos hasta el último minuto”, comentó.

El ascenso también despierta en el técnico recuerdos personales. Flórez ya había vivido una gesta similar en 2006, cuando, tras regresar de la B, el Cúcuta se consagró campeón de la A. Comparar ambos momentos lo llena de orgullo: “Fueron contextos parecidos. Cúcuta debía estar en este lugar por su historia y lo que representa. Volver es especial por lo que se siente con la gente: el señor de la tienda, el taxista, las familias… esa energía lo llena a uno”.

Ahora, la primera división del fútbol colombiano recuperó uno de los escenarios más históricos e importantes del país, con una importante hinchada.