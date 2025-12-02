En medio de celebración del ascenso del Cúcuta deportivo a la A agreden a presidente del equipo

En medio de la celebración del ascenso del Cúcuta deportivo este martes a la primera división, fue perseguido y agredido el presidente del equipo, José Augusto Cadena.

La alegría por el reciente ascenso del Cúcuta Deportivo, que llevó a la afición cucuteña a celebrar efusivamente, culminó en una escena de alta tensión.

Si bien muchos hinchas ingresaron al terreno de juego para sumarse al festejo, el directivo del club y máximo accionista de la institución, Augusto Cadena, no pudo compartir la euforia.

Cadena tuvo que salir corriendo de la cancha para evitar ser agredido por algunos seguidores del Cúcuta Deportivo, en lo que se convirtió en el detalle más particular de la jornada festiva.



La necesidad de Cadena de huir del campo subraya el fuerte rechazo que su figura genera entre gran parte de la afición.

El descontento popular tiene raíces profundas en la historia reciente del club.

Hay que recordar que en el año 2020, la institución enfrentó una grave crisis financiera marcada por deudas y salarios pendientes.

Publicidad

Esta situación crítica provocó que el Ministerio del Deporte tomara la decisión de retirar el reconocimiento deportivo del equipo.

Posteriormente, la Dimayor desafió al club, un golpe que desencadenó el descenso administrativo del Cúcuta. Estos antecedentes explican por qué, incluso, en un momento de triunfo deportivo como el ascenso, el máximo accionista sigue siendo una figura impopular y controversial para los seguidores del equipo.