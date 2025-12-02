Asciende el Cúcuta Deportivo en agónica final: el motilón regresa a la Liga BetPlay

Una serie de 180 minutos de infarto vivieron los hinchas del Cúcuta Deportivo para lograr, nuevamente, este 2 de diciembre su regreso a la primera división del fútbol profesional colombiano. Fue desde los once pasos en donde el cuadro motilón aseguró el título y regreso a la Liga BetPlay.

El 2025 fue de altibajos para el cuadro motilón, que, por un momento, llegó a pensar que se iba a quedar por fuera de la posibilidad de alcanzar la gran final. Sin embargo, llegó a la final del segundo semestre del Torneo BetPlay con la ilusión de darle una alegría a la afición.

Al frente un rival nuevo: el Real Cundinamarca, que soñaba con estar en máxima división y no quería dejarle las cosas fáciles al cuadro de Norte de Santander. Por eso, el 27 de noviembre en el duelo de ida sacó una victoria por la mínima en el Metropolitano de Techo (1-0), dejando todo a definir este 2 de diciembre en el General Santander.

Celebración de gol del Cúcuta Deportivo. Foto: Cúcuta Deportivo.

Fiesta y alegría fue el panorama en la capital de Norte de Santander, con la esperanza de que se diera el anhelado ascenso del equipo motilón. Pero tampoco fue fácil: un resultado de 2 a1 demostró la insistencia del cuadro de la capital del país de su deseo de llegar a la máxima división del fútbol profesional colombiano.



Fue en la tanda de penales, una agónica hasta el final y que terminó en un global de 3 a 2, dándole así el ascenso al Cúcuta Deportivo y el esperado regreso a la Liga BetPlay.

Cúcuta ha sido uno de los equipos tradicionales del fútbol colombino, incluso, fue campeón en el segundo semestre del 2006. Su mejor campaña fue en la Copa Libertadores de 2007 en donde llegó hasta a las semifinales del torneo en donde cayó a manos de Boca Juniors, en una campaña memorable.