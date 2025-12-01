Esto necesita Atlético Nacional para alcanzar la final de la Liga BetPlay, ¿eliminado?

La Liga BetPlay 2025-II se acerca a su recta final y pronto se conocerá el próximo campeón de Colombia, al que recibirá el título que actualmente le pertenece a Independiente Santa Fe. Pero todo apunta a que Atlético Nacional no sería ese equipo este semestre.

Tras la derrota de 2 a 1 en el Metropolitano de Barranquilla, el panorama del cuadro verdolaga se complicó, sin embargo, aún no está eliminado, sino que depende de otros resultados para llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano y arrebatarle el puesto que, por ahora, le pertenece al Junior.

Ante esto, los verdolagas saldrán a buscar la posibilidad hasta final y mientras existen posibilidades no dejarán de intentar la clasificación; eso sí, con una mayor dificultad.

“Nos costó controlar el partido en el segundo tiempo. No recuerdo, además de los goles, constancia del Junior. En el segundo tiempo no estaba igual, el partido estaba plano y sin grandes oportunidades para los dos equipos. El segundo gol llega de una oportunidad en transición de ellos (…) El jueves tenemos un clásico en nuestra casa y vamos a intentar ganarlo, mientras haya posibilidades, cualquier resultado se puede dar”, añadió.



Plantel de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Cuáles son los próximos partidos de Atlético Nacional?

4 de diciembre | Nacional vs. Independiente Medellín: 6:30 de la tarde.

Por confirmar | América de Cali vs. Nacional.

Esto necesita el cuadro verdolaga para la clasificar a la final

Con esta derrota, Atlético Nacional necesitará que Medellín gane o empate con América de Cali en el duelo pendiente por la fecha 4 de los cuadrangulares finales. Luego deberá vencer sí o sí al poderoso de la montaña y esperar una victoria del América frente al Junior de Barranquilla.

Por último, necesitaría un empate o victoria del Medellín vs Junior y sacar tres puntos en su visita a Cali en la última fecha de los cuadrangulares finales.

De perder o empatar su próximo partido, el cuadro verdolaga estaría matemáticamente eliminado de la Liga BetPlay en este semestre sin posibilidad de poder disputar la lucha por la estrella de Navidad en este diciembre de 2025.