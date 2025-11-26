Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: EN VIVO, gratis y online la Liga BetPlay

Partidazo en Antioquia cuando Atlético Nacional HOY miércoles, 26 de noviembre, reciba a Junior de Barranquilla por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Dos equipos que son los mejores posicionados en la tabla general del grupo A, por ende, el que sume tres puntos tomará distancia de los demás en la punta del liderato.



¿Dónde jugará Nacional HOY? Esto pasó con el estadio Atanasio Girardot

Para esta tercera fecha de los cuadrangulares, el cuadro verdolaga estará lejos de casa a raíz del concierto de J Balvin que se llevará a cabo en el Atanasio Girardot el sábado, 29 de noviembre. Esto obligó al equipo paisa a buscar estadio y fue Itagüí el que le abrió las puertas de Ditaires para este compromiso de Liga BetPlay, en donde solo se permitirá ingreso de hinchas verdolagas.



¿A qué horas juega Atlético Nacional HOY vs. Junior? Así podrá verlo EN VIVO

Ditaires vivirá este duelo entre verdolagas y tiburones a partir de las 8:30 de la noche de este miércoles, 26 de noviembre. Compromiso que ambas hinchas podrán disfrutar totalmente gratis, EN VIVO y online esta noche.

Gracias al equipo de Blog Deportivo, las dos hinchadas podrán seguir este partido EN VIVO desde el canal de YouTube o la señal 89.9 FM, en donde estará el minuto a minuto de la mano de todo un equipo de expertos.

Así van las apuestas de Atlético Nacional vs. Junior

Victoria de Atlético Nacional: cuota paga 1.60.

cuota paga 1.60. Empate: cuota paga 4.00.

cuota paga 4.00. Victoria del Junior de Barranquilla: cuota paga 4.60.

Junior - Nacional Foto: X

Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs. Junior HOY