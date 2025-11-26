Bus del Junior fue atacado en la previa al partido ante Nacional en Ditaires

El Junior de Barranquilla denunció este 26 de noviembre que el bus en el que se transportaba su delegación hacia el estadio de Itagüí fue impactado por un objeto mientras atravesaba la glorieta de Pilsen, zona donde se encontraban agrupadas barras del Atlético Nacional. El club informó que el hecho ocurrió cuando el vehículo avanzaba hacia el compromiso programado para la fecha.

De acuerdo con el comunicado oficial, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una lesión leve en uno de sus ojos por una esquirla de vidrio generada tras el impacto. Pese al susto, el miembro del cuerpo técnico se encuentra estable y en buen estado, según detalló la institución.

Según expuso el equipo barranquillero en el comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombia ya fue notificada de la situación que afectó a la delegación rojiblanca. El club rechaza cualquier manifestación de violencia en el fútbol colombiano y reiteró su compromiso con el juego limpio y el respeto entre hinchadas y equipos.

Así quedó el bus de Junior tras ataque con objeto en Itagüí. Foto: X Junior de Barranquilla.

El hecho se suma a una serie de episodios recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en los desplazamientos de los equipos profesionales, especialmente en zonas donde coinciden barras rivales. Junior pidió garantías y un refuerzo de medidas preventivas para evitar que situaciones similares se repitan.



El departamento de comunicaciones del club cerró el mensaje haciendo un llamado a la convivencia y al respeto en los escenarios deportivos.