Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Bus del Junior fue atacado en la previa al partido ante Nacional en Ditaires

Bus del Junior fue atacado en la previa al partido ante Nacional en Ditaires

El equipo confirmó que el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en un ojo, por un vidrio, pero se encuentra estable.

