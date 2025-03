A 73 aumentó el número de personas afectadas en atentado con moto bomba en Piendamó, Cauca

Sigue aumentando el número de personas afectadas en Piendamó, Cauca, por cuenta de una motocicleta con explosivos que fue dejada abandonada en pleno centro de ese municipio.

El último reporte señala que el número incrementó a 73, algunos con heridas leves y otros de gravedad, que fue necesario llevarlos hasta centros médicos.

"Tuvimos un día muy lamentable, tuvimos 73 afectados en Piendamó a raíz de la alteración de orden público, de estos 53 heridas leves, aturdimiento, y alteraciones psicológicas y emocionales y 20 registraron lesiones de mayor gravedad y de ellos 13 remitidos a Popayán, y de ellos 5 en un estado de urgencia vital, entre ellos un policía", dijo Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca.

En Suárez, la cifra de lesionados fue de cinco heridos en los dos atentados que se registraron durante este miércoles, entre ellos menores de edad y adultos mayores, quienes tuvieron que ser llevados hasta el hospital local.

"Acá fueron cinco personas lesionados, entre ellos un funcionario de la fuerza pública que tuvo que ser trasladado hasta el hospital piloto de Jamundí. Es un hecho lamentable, pero el Cauca no puede seguir esto y hacemos un llamado contundente porque necesitamos la paz", explicó la funcionaria pública.

Las autoridades manifestaron que estos ataques no dejaron personas fallecidas, sin embargo, la alcaldía de Piendamó, decretó ley seca desde las 6:00 p.m. del 26 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 28 de marzo de 2025. y toque de queda desde las 6:00 p.m. del 26 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 27 de marzo de 2025.