Avalancha deja 180 personas incomunicadas en Galán, Santander, y destruye acceso vial principal

Una grave emergencia se registra en el municipio de Galán, Santander, luego de una avalancha provocada por las fuertes lluvias en las quebradas El Aserradero y La Negra, que dejó completamente incomunicada la vereda San Isidro y otras zonas rurales.

El deslizamiento, ocurrido en la noche anterior, arrastró rocas, árboles y gran cantidad de material que bloqueó la vía principal de acceso, afectando a cerca de 180 personas.

Durante un recorrido por la zona, en el que participaron la alcaldesa, concejales, organismos de socorro y líderes comunitarios, se evidenció la magnitud de la emergencia.

Las lluvias dejan graves afectaciones en el sur de Santander; las provincias Comunera y de Vélez, las más impactadas. En Galán, un adulto mayor tuvo que ser trasladado en camilla ante la falta de vías. La Alcaldía pide maquinaria urgente. #VocesySonidos pic.twitter.com/Hv85hikpHN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 3, 2026

La alcaldesa Sofía Medina advirtió que la situación es crítica: “Tenemos 180 personas incomunicadas, la vía principal está totalmente afectada y el crecimiento de las quebradas se llevó parte de la batea, lo que agrava el acceso. Necesitamos maquinaria tipo oruga para habilitar el paso”, afirmó.



La mandataria también señaló que más de 40 familias resultaron afectadas por la pérdida de cultivos de plátano, maíz, café y cítricos, en una zona caracterizada por su compleja geografía en la cordillera de los Yariguíes, sobre la ribera del río Suárez. Además, insistió en que esta problemática no es nueva, ya que desde mayo de 2024 se vienen registrando emergencias similares sin una solución definitiva.

La vía presenta grietas y un avanzado deterioro estructural, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el sector. Incluso, ante la falta de paso seguro, la comunidad se ha visto obligada a cruzar las quebradas, pese a las advertencias de las autoridades, lo que aumenta el peligro.

Esta situación también ha generado la suspensión de clases y limita el acceso a servicios básicos, atención en salud y transporte de alimentos. Desde la administración municipal se reiteró el llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que intensifique el apoyo con maquinaria especializada y se evalúe la construcción de soluciones como un puente peatonal, aunque las condiciones del terreno dificultan su ejecución.

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Las autoridades mantienen el monitoreo constante y piden a la comunidad extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas cercanas a las quebradas, mientras avanzan las gestiones para atender esta emergencia que sigue agravándose con cada temporada de lluvias.