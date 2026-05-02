En Villanueva, Santander, despiden a joven santandereano muerto en la guerra en Ucrania

En medio del dolor, la familia de Santiago Ortiz Gómez recibió este 2 de mayo en el municipio de Villanueva, Santander, el cuerpo del joven de 26 años que murió en el conflicto entre Rusia y Ucrania, luego de haber viajado al exterior para prestar servicio militar en ese país. Sus seres queridos le darán hoy el último adiós en su tierra natal.

La repatriación se logró tras varias semanas de gestiones y trámites internacionales que mantuvieron en incertidumbre a su familia, la cual esperaba poder despedirlo en Colombia. El caso vuelve a poner en evidencia la presencia de ciudadanos colombianos en el conflicto armado en Europa y el impacto que estas decisiones dejan en sus hogares.

Santiago Ortiz Gómez había cumplido 26 años en abril. Nació en Villanueva y, aunque no tenía esposa ni hijos, tenía como principal motivación sacar adelante a su familia. Según relató su padre, Roberto Ortiz Sarmiento, el joven viajó a Ucrania hace cerca de diez meses con el objetivo de vincularse al servicio militar en medio de la guerra y mejorar sus condiciones económicas.

“Él se fue para Ucrania porque tenía el deseo de comprarle una casa a la mamá”, contó su padre, quien agregó que su hijo mantenía comunicación constante y afirmaba estar en zonas de entrenamiento junto a otros colombianos.



Sin embargo, el destino cambió de manera trágica. De acuerdo con el testimonio de su padre, Santiago murió cuando se movilizaba en un vehículo militar rumbo a un entrenamiento en un sector conocido como “Los Pinos”, donde fueron atacados con un dron.

“Un dron los sorprendió y les arrebató la vida a todos los que iban en el camión: eran cerca de ocho colombianos, además de un venezolano, un ciudadano chino y varios ucranianos. Nos enteramos de la muerte de nuestro hijo a través de una joven con la que ellos se comunicaban por Facebook”, relató.

El padre del joven también hizo un llamado a la juventud a no viajar a zonas de conflicto. “Como padre, les digo a los jóvenes que eso no es prestar un servicio como en Colombia, sino ir directamente a la guerra. Les pido que busquen mejores oportunidades aquí en el país”, expresó.

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En Villanueva, familiares, amigos y comunidad le rinden homenaje en medio de las exequias y su sepultura, en una despedida marcada por el dolor y el recuerdo de un joven que viajó con el sueño de ayudar a su familia.

En redes sociales, allegados han expresado mensajes de condolencia y solidaridad. “Santiago lo conocí en su niñez, no me imaginé que se fuera tan rápido… siendo joven partió de este mundo dejando tristeza en el corazón de sus seres queridos. Dios lo reciba en sus brazos. Mis condolencias a la mamá y la familia, mucha fortaleza en estos momentos difíciles. D. E. P.”, escribió una conocida de la familia.