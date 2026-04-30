En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Indígenas en Bogotá
Desempleo en Colombia
Vía Mosquera - La Mesa
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Unos 438 colombianos estarían desaparecidos en combate en la guerra de Ucrania": Cancillería

"Unos 438 colombianos estarían desaparecidos en combate en la guerra de Ucrania": Cancillería

La canciller Villavicencio informó que, según la embajada en Moscú, hay 6 colombianos fallecidos, 2 condenados por mercenarismo y más de 100 solicitudes de ayuda por parte de familiares.

Soldados ucranianos patrullan en medio de vehículos destruidos durante una batalla en Ucrania. EFE.jpg
Soldados patrullan en medio de vehículos destruidos durante una batalla en Ucrania.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En medio de una sesión convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio presentó un preocupante panorama frente a los ciudadanos colombianos que se encuentran en medio de conflictos internacionales reclutados de forma irregular o como mercenarios.

La funcionaria explicó que según los datos recopilados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay entre 1.500 y 2.500 connacionales involucrados en conflictos en Ucrania, Rusia, Sudán, Somalia y la República del Congo, reclutados de forma individual a través de redes sociales y por conocidos para trasladarse a esos países y combatir en guerras ajenas.

Le puede interesar:

  1. Papa León XIV pide unidad y paz a cristianos ante conflictos, crisis ecológica y tecnología
    Papa León XIV.
    Foto: AFP
    Mundo

    Papa León XIV ve esperanza en tregua en Líbano y pide diálogo para frenar guerra en Ucrania

“Las gestiones que se han adelantado a través de las oficinas en el exterior, en este caso en la sección consular de Polonia, que es la concurrente con Ucrania, ha desarrollado protocolos específicos de repatriación y de la remisión de las solicitudes, teniendo una estadística de 577 asistencias consulares registradas, de las cuales 438 corresponden a ciudadanos clasificados como desaparecidos en combate, han fallecido 131 connacionales en estos conflictos, con una repatriación de 8 casos en curso”, sostuvo Villavicencio.

En el caso de los colombianos reclutados por Rusia, la canciller sostiene que en la gestión hecha desde la embajada de Moscú, se reportan 6 connacionales fallecidos, 2 connacionales condenados por mercenarismo y más de 100 solicitudes de asistencia de familiares de desaparecidos.

“En la Cancillería se ha creado un grupo interinstitucional sobre asuntos relacionados con mercenarios en la dirección de derechos humanos, y este grupo opera en dos mesas de trabajo: la asistencia a los connacionales y la política exterior. Esta mesa de asistencia hace un diagnóstico y se han venido realizando campañas de prevención sobre los jóvenes para que no vayan a estas guerras, en esta condición de mercenarios”, añadió Villavicencio.

guerra-ucrania.jpg
Guerra Ucrania
AFP

Cabe recordar que según un informe publicado este miércoles, realizado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Cuba y Colombia son los principales focos de reclutamiento por parte del Kremlin en latinoamérica. En el caso colombiano, señala el informe recogido por El País de España, empresas usualmente constituidas por exmilitares de alto rango son las que intermedian en el reclutamiento hacia muchos países, incluidos Rusia, Ucrania, México o Sudán.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Guerra Rusia Ucrania

Cancillería

Publicidad

Publicidad

Publicidad