"Unos 438 colombianos estarían desaparecidos en combate en la guerra de Ucrania": Cancillería

En medio de una sesión convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio presentó un preocupante panorama frente a los ciudadanos colombianos que se encuentran en medio de conflictos internacionales reclutados de forma irregular o como mercenarios.

La funcionaria explicó que según los datos recopilados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay entre 1.500 y 2.500 connacionales involucrados en conflictos en Ucrania, Rusia, Sudán, Somalia y la República del Congo, reclutados de forma individual a través de redes sociales y por conocidos para trasladarse a esos países y combatir en guerras ajenas.

“Las gestiones que se han adelantado a través de las oficinas en el exterior, en este caso en la sección consular de Polonia, que es la concurrente con Ucrania, ha desarrollado protocolos específicos de repatriación y de la remisión de las solicitudes, teniendo una estadística de 577 asistencias consulares registradas, de las cuales 438 corresponden a ciudadanos clasificados como desaparecidos en combate, han fallecido 131 connacionales en estos conflictos, con una repatriación de 8 casos en curso”, sostuvo Villavicencio.

En el caso de los colombianos reclutados por Rusia, la canciller sostiene que en la gestión hecha desde la embajada de Moscú, se reportan 6 connacionales fallecidos, 2 connacionales condenados por mercenarismo y más de 100 solicitudes de asistencia de familiares de desaparecidos.



“En la Cancillería se ha creado un grupo interinstitucional sobre asuntos relacionados con mercenarios en la dirección de derechos humanos, y este grupo opera en dos mesas de trabajo: la asistencia a los connacionales y la política exterior. Esta mesa de asistencia hace un diagnóstico y se han venido realizando campañas de prevención sobre los jóvenes para que no vayan a estas guerras, en esta condición de mercenarios”, añadió Villavicencio.

Guerra Ucrania AFP

Cabe recordar que según un informe publicado este miércoles, realizado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Cuba y Colombia son los principales focos de reclutamiento por parte del Kremlin en latinoamérica. En el caso colombiano, señala el informe recogido por El País de España, empresas usualmente constituidas por exmilitares de alto rango son las que intermedian en el reclutamiento hacia muchos países, incluidos Rusia, Ucrania, México o Sudán.