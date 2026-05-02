Polémica por vías en Santander: Isagen responde a reclamos del gobernador

Isagen respondió a los señalamientos del gobernador de Santander, quien pidió a la empresa asumir responsabilidades por el estado de la vía San Vicente de Chucurí sector Lisboa La Cananá y otros corredores viales del departamento, afectados por deterioro y problemas de estabilidad del terreno.

La compañía aclaró que no tiene a su cargo la operación, administración ni el mantenimiento actual de estos corredores viales, los cuales, según indicó, fueron entregados formalmente a sus respectivos propietarios hace más de 10 años.

En el caso del corredor departamental San Vicente de Chucurí, Isagen precisó que se trata de una vía secundaria de competencia de la Gobernación de Santander. Señaló además que el trazado fue aprobado por las autoridades competentes en el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico, sin modificaciones por parte de la empresa durante su construcción.

La compañía recordó que, una vez finalizada la obra, la vía fue recibida a satisfacción por la Gobernación de Santander en diciembre de 2016, mediante acta formal en la que además se estableció un periodo de mantenimiento voluntario por tres años, el cual, según Isagen, fue cumplido en su totalidad.



Posteriormente, en comunicación del 30 de diciembre de 2019, la empresa notificó a la administración departamental la finalización de sus obligaciones sobre este corredor vial. Isagen indicó que su estado actual responde a la falta de mantenimiento preventivo, el aumento del tráfico vehicular y el paso de carga pesada, entre otros factores, y no a la operación del embalse.

Frente al corredor Bucaramanga–Barrancabermeja, la empresa recordó que se trata de una vía nacional, competencia del Invías, y que el tramo de 11 kilómetros sustituido fue entregado oficialmente el 1 de mayo de 2015. Desde ese momento, aseguró, la responsabilidad de operación y mantenimiento recae sobre la entidad estatal y su esquema de concesión.

Asimismo, Isagen citó un fallo del Consejo de Estado de septiembre de 2024, en el que, según la empresa, se le releva de responsabilidades sobre el mantenimiento de este corredor y se asigna dicha obligación al Invías.

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La compañía reiteró que, como empresa privada de generación de energía, no puede asumir responsabilidades permanentes sobre infraestructura vial entregada a las autoridades competentes hace más de una década. Sin embargo, destacó su aporte al desarrollo regional a través de transferencias de ley e inversión social, que según cifras entregadas superan los 359 mil millones de pesos desde el inicio de su operación.