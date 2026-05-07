Lebrija recibe resolución para ajustar avalúos catastrales y recalcular predial

La Gobernación de Santander anunció la entrega de la Resolución 42 del 4 de mayo de 2026, documento con el que se ajustan los avalúos catastrales de los predios en el municipio de Lebrija y que busca dar solución a las quejas de campesinos y propietarios por los incrementos excesivos en el impuesto predial.

La resolución fue entregada al alcalde Gabriel Martínez Calderón y representa el primer avance concreto dentro de los acuerdos alcanzados recientemente entre la administración departamental, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las comunidades afectadas por el aumento en los avalúos catastrales.

Según explicó el mandatario local, con este documento se realizará la actualización en el sistema municipal para proceder con una nueva liquidación del impuesto predial. La medida pretende corregir las inconsistencias denunciadas por habitantes rurales y garantizar un cobro más acorde con la realidad económica de los propietarios.

La entrega oficial se realizó durante una mesa técnica liderada por el secretario de Planeación de Santander, Diego Tamayo Salcedo, y el director regional del IGAC, Jean Carlo Colmenares Gómez. En el encuentro participaron alcaldes de varios municipios del departamento y representantes de las comunidades que han expresado preocupación por el impacto de los nuevos avalúos.



El secretario de Planeación informó además que ya fueron entregadas 13 resoluciones en igual número de municipios, producto de los consensos alcanzados tras las mesas de trabajo adelantadas con las comunidades y las autoridades catastrales.

Por su parte, el director regional del IGAC señaló que continúan las revisiones técnicas para identificar y corregir posibles desproporciones en los valores asignados a los predios.