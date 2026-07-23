Embargan bienes del "Parqueadero Padilla", antiguo centro logístico y financiero de las Autodefensas

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado Parqueadero Padilla, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, al considerar que hicieron parte del entramado financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Los bienes fueron ocupados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

De acuerdo con la decisión judicial, los predios corresponden al lugar donde, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante la diligencia fueron encontrados documentos, registros contables y equipos informáticos que, según la investigación, evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La Fiscalía estableció, además, que ese parqueadero fue registrado como centro financiero y logístico de Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil. Con el paso del tiempo, el predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes, sobre los cuales ahora recaen las medidas cautelares decretadas por el Tribunal.

Los investigadores materializaron la ocupación de los bienes, que pasarán a administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el propósito de que puedan destinarse a la reparación de quienes resultaron afectados por las acciones de las estructuras paramilitares.



El denominado Parqueadero Padilla también ha sido mencionado en otra investigación judicial relacionada con el fiscal Álvaro Polo. Ese proceso se originó a partir de las declaraciones del exparamilitar alias 'Lucas', condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres investigadores del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla.

Según el exparamilitar, el fiscal Polo lo habría presionado para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el abogado de Soto Toro, esos hechos habrían ocurrido durante una diligencia de indagatoria. En ese escenario, alias “Lucas” manifestó haber recibido presuntas presiones para declarar contra el exmandatario, asegurando que, de hacerlo, “solucionaría su situación judicial”. Estas afirmaciones hacen parte de una investigación independiente que continúa su curso.