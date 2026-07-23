Rubén Blades regresa a Medellín: inicia la cuenta regresiva para el esperado "Fotografías Tour"

Los seguidores de Rubén Blades en Colombia ya pueden asegurar su lugar para vivir una de las citas musicales más importantes de 2026. La preventa de boletería para el esperado "Fotografías Tour" ya se encuentra habilitada, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el regreso del artista panameño a Medellín, ciudad con la que ha construido una estrecha relación a lo largo de su carrera.

El concierto se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2026 en el DAVIArena, donde Blades estará acompañado por la prestigiosa Roberto Delgado Big Band, agrupación que lo ha acompañado en sus más recientes giras internacionales y que es considerada una de las orquestas de salsa más importantes de la actualidad.

La presentación promete ser una celebración de más de cinco décadas de trayectoria artística, en las que Rubén Blades se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana gracias a un repertorio que combina salsa, reflexión social y narrativas que han trascendido generaciones.

Noticias Caracol

"Fotografías Tour": un recorrido entre el presente y los grandes clásicos

La gira toma su nombre de "Fotografías", el más reciente álbum del cantante, compositor y actor panameño. Esta producción fue distinguida con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa y además obtuvo una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Música Tropical, reafirmando la vigencia artística de Blades dentro de la industria musical.



Durante el espectáculo, el público podrá escuchar las canciones de este nuevo trabajo discográfico, junto con algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. El repertorio incluirá clásicos como "Pedro Navaja", "Plástico", "Decisiones", "Amor y Control" y "Buscando América", composiciones que han marcado la historia de la salsa y que continúan siendo referentes de la música en español.

La participación de la Roberto Delgado Big Band aportará la potencia musical que ha caracterizado las recientes presentaciones del artista, ofreciendo un espectáculo con arreglos orquestales que mantienen la esencia de las canciones y elevan la experiencia en vivo.