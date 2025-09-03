Denuncian a concejal de Aratoca por presunta agresión a su pareja sentimental

Una grave denuncia de violencia de género involucra al concejal de Aratoca por el Partido Liberal, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, señalado por su novia de 22 años de haberla agredido el pasado domingo 31 de agosto.

De acuerdo con el testimonio entregado por la joven en el hospital local, los hechos ocurrieron en el municipio de Jordán, donde ambos compartían con amigos. Según la víctima, un episodio de celos habría desatado la agresión.

“Un amigo me ofreció una cerveza y él reaccionó de manera violenta, empezó a empujarme y a insultarme. Luego, dentro del carro, me golpeó en la cara, el tórax y los brazos, incluso intentó ahorcarme. Un amigo suyo le decía que me iba a matar”, relató la mujer.

La joven aseguró que la violencia continuó al llegar al casco urbano de Aratoca, donde vecinos tuvieron que intervenir y dar aviso a la Policía. Sin embargo, denunció que los uniformados no actuaron frente a la situación, presuntamente por tratarse de un concejal en ejercicio.

El hospital de Aratoca activó de inmediato la ruta por violencia intrafamiliar y brindó atención médica a la víctima, quien presentó múltiples golpes y laceraciones. Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia.

Ante la situación, la Personería Municipal de Aratoca solicitó a la Policía, al hospital y a la Comisaría de Familia un informe detallado sobre las medidas de protección y atención implementadas en favor de la víctima.

Por su parte, la Alcaldía de Aratoca rechazó de manera enfática cualquier acto de violencia contra la mujer y pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación rigurosa contra el cabildante.

El caso genera preocupación en la comunidad, que exige garantías de protección para la joven y pide a las autoridades competentes —Fiscalía y Procuraduría— intervenir de manera inmediata, dado que se trata de un funcionario público que, por su cargo, debería ser ejemplo de respeto y convivencia.

