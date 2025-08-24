Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Buscan a adulto mayor que cayó al río Chicamocha cuando intentaba cruzar en una tarabita

Buscan a adulto mayor que cayó al río Chicamocha cuando intentaba cruzar en una tarabita

Bomberos, Policía y habitantes de la zona se sumaron a la operación de rescate, en el sector Las Hamacas, en límites de Jordán, Los Santos y Aratoca, cuando el adulto mayor intentaba cruzar en una tarabita.

Tarabita en Santander.jpg
Imágenes de archivo. Tarabita en Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 01:36 p. m.
Editado por: Alix Salamanca

Organismos de socorro realizan la operación de búsqueda en Santander para dar con el paradero de Luis Jesús Carrillo, agricultor de 71 años, quien desapareció en las aguas del río Chicamocha.

De acuerdo con las autoridades, el hombre intentaba cruzar el afluente en una tarabita, un medio de transporte artesanal utilizado en zonas rurales, cuando cayó al agua en el sector conocido como Las Hamacas, en límites entre Jordán, Los Santos y Aratoca.

El alcalde de Jordán, Julián Muñoz Ruiz, fue quien reportó la emergencia a los organismos de socorro: "Me informó la comunidad que sobre las 5:30 p. m. del sábado un hombre adulto mayor cayó al río, de inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se dio aviso a las autoridades".

FOTO RÍO CHICAMOCHA- ROSADO.jpg
FOTO: suministrada por la autoridad ambiental de Santander, CAS.

Fue desplegado un operativo en el que participan seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Villanueva y nueve del municipio de Aratoca, además de la Policía Nacional y miembros de la comunidad.

Por ahora la búsqueda continúa sin resultados. Las autoridades confirmaron que solicitarán el apoyo de los bomberos de Los Santos para reforzar las labores de rescate.

La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental (OGRD) indicó que mantiene comunicación permanente con el CMGRD de Jordán para coordinar posibles apoyos.

“Se invita a toda la comunidad a reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del señor Luis Jesús Carrillo. Cualquier dato puede ser informado a las diferentes administraciones municipales, a la Policía Nacional o a los Cuerpos de Bomberos”, señaló el alcalde.

Las comunidades campesinas reiteran su clamor para que se prioricen obras de infraestructura que les garanticen condiciones mínimas de seguridad y dignidad en sus desplazamientos diarios.

La tarabita es un sistema artesanal de transporte que consiste en un cable tendido sobre ríos de extremo a extremo donde se desliza una canasta improvisada.

