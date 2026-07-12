Paso a un carril en la vía Bucaramanga–San Gil por creciente del río Chicamocha

La creciente del río Chicamocha ocasionó una grave afectación en el kilómetro 53 de este corredor vial. El tránsito opera a un solo carril y permanece restringido para vehículos de carga mientras se adelantan las reparaciones.

Las fuertes lluvias que se registran en Santander continúan afectando la infraestructura vial del departamento. En las últimas horas, las autoridades confirmaron una emergencia en el kilómetro 53 de la vía Bucaramanga–San Gil, sector de Pescadero, donde la creciente del río Chicamocha provocó una socavación en la estructura que soporta la carpeta asfáltica.

La creciente del río Chicamocha afectó la vía Bucaramanga–San Gil. En el km 53, sector Pescadero, solo hay paso por un carril debido a una socavación. Se restringió el tránsito de vehículos de carga mientras avanzan las evaluaciones y reparaciones. #VocesySonidos pic.twitter.com/ucYDVfPHpr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 12, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, la fuerza del agua ocasionó el desplazamiento del muro de contención ubicado sobre el costado derecho de la carretera, comprometiendo la estabilidad de la vía y obligando a implementar medidas preventivas para proteger a los usuarios.

Como medida de seguridad, el corredor permanece habilitado únicamente a un carril, con paso controlado por las autoridades. Además, fue restringida la circulación de vehículos de transporte de carga hasta que las condiciones permitan garantizar una movilidad segura.



En el lugar hacen presencia funcionarios de Invías, personal técnico y uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes adelantan labores de señalización preventiva, regulación del tráfico y monitoreo permanente de la zona para evitar nuevos riesgos mientras se realizan las evaluaciones estructurales.

Las autoridades recomendaron a los conductores disminuir la velocidad al llegar al sector de Pescadero, respetar la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal encargado del manejo del tránsito. También aconsejaron programar los desplazamientos con anticipación debido a las posibles demoras que se podrían presentar durante el paso controlado.

Invías informó que mantendrá el acompañamiento técnico y operativo hasta ejecutar las obras necesarias para recuperar la estabilidad de la vía y restablecer la movilidad en condiciones seguras. Los usuarios podrán consultar el estado actualizado de este y otros corredores nacionales a través de la línea gratuita #767 y de los canales oficiales de la entidad.