Bucaramanga instala tecnología para detectar vehículos robados y usados en sicariatos

El aumento en el hurto de vehículos y motocicletas, además del uso de estos automotores para la comisión de delitos como el sicariato, llevó a la Alcaldía de Bucaramanga a fortalecer su estrategia tecnológica de seguridad con la instalación de las primeras 70 cámaras de reconocimiento automático de placas (LPR, por sus siglas en inglés).

El alcalde Cristian Portilla anunció la firma del contrato para la implementación del sistema, que permitirá a la Policía y a los organismos de seguridad identificar en tiempo real vehículos y motocicletas con reporte de hurto, requerimientos judiciales o vinculados a investigaciones criminales.

Las cámaras estarán ubicadas en corredores estratégicos de la ciudad y funcionarán mediante tecnología de lectura óptica que captura automáticamente las placas de los automotores y las compara con bases de datos oficiales. Si el sistema detecta alguna alerta, enviará una notificación inmediata a las autoridades para facilitar la reacción operativa.

La Administración Municipal señaló que esta tecnología busca cerrar el paso a las organizaciones delincuenciales que utilizan vehículos robados o motocicletas para cometer delitos de alto impacto, entre ellos homicidios bajo la modalidad de sicariato, atracos y otras acciones criminales.



"Hoy damos un paso histórico para la seguridad de Bucaramanga. Con la implementación de las cámaras LPR incorporamos tecnología de última generación que fortalecerá el trabajo de nuestras autoridades, permitirá identificar en tiempo real vehículos y motocicletas con reporte de hurto y contribuirá a brindar mayor tranquilidad a todos los bumangueses", afirmó el alcalde Cristian Fernando Portilla.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, entre enero y mayo de 2025 el hurto de motocicletas aumentó 6,64 %, permitir la recuperación de estás evita que sean utilizadas para cometer actividades delictivas, el sistema suministrará información para apoyar investigaciones judiciales, reconstruir rutas de escape, realizar análisis de movilidad y hacer seguimiento a vehículos relacionados con hechos delictivos.

La Alcaldía destacó que Bucaramanga será una de las ciudades del país en incorporar este tipo de tecnología especializada como parte de una estrategia basada en la prevención, la inteligencia y la reacción oportuna frente al delito.

Publicidad

4.905 hechos delictivos fueron reportados en el informe de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos para el período enero-mayo de 2025, y en más del 70% de ellos fueron utilizadas motocicletas que habían sido hurtadas.

Con la entrada en funcionamiento de las primeras 70 cámaras LPR, las autoridades esperan fortalecer el control sobre los principales corredores viales de la ciudad y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos que en los últimos meses han generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente el hurto de vehículos y motocicletas, así como su utilización por estructuras criminales para cometer hechos violentos.