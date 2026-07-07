Alcaldía Bucaramanga envía 10 toneladas de ayudas a afectados por terremotos en Venezuela

La solidaridad de los habitantes de Bucaramanga permitió recolectar más de 10 toneladas de ayudas humanitarias que serán enviadas a territorio venezolano para atender a cientos de familias que enfrentan una difícil situación social por los terremotos del 24 de junio.

La jornada de recolección se desarrolló durante tres días en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, donde ciudadanos, voluntarios, gremios, organizaciones y medios de comunicación entregaron alimentos, elementos de primera necesidad y otros insumos destinados a la población beneficiaria.

De acuerdo con la Alcaldía de Bucaramanga, la cantidad de donaciones superó ampliamente la meta prevista, lo que permitió consolidar uno de los envíos humanitarios más importantes realizados desde la capital santandereana hacia Venezuela.

La solidaridad de los habitantes de Bucaramanga permitió recolectar más de 10 toneladas de ayudas humanitarias que fueron enviadas a territorio venezolano para atender a afectados por el terremoto #MañanasBlu pic.twitter.com/wIDhysm5WH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 7, 2026

El secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Iván Darío Torres Alfonso, destacó la respuesta de la ciudadanía y agradeció el respaldo de quienes participaron en la iniciativa.

"Estamos realizando el cargue correspondiente para enviar toda la ayuda humanitaria a territorio venezolano y así contribuir a mitigar las necesidades de tantas familias que hoy están sufriendo. Queremos agradecer a todos los voluntarios, a los medios de comunicación, a los gremios y a los buenos bumangueses que se unieron e hicieron posible la recolección de más de 10 toneladas de ayudas", afirmó el funcionario.

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Torres Alfonso explicó que la Alcaldía habilitó durante tres días un punto de recepción de donaciones con el propósito de canalizar el apoyo de la ciudadanía y garantizar un envío significativo de asistencia humanitaria.