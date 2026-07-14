En riesgo conexión vial entre Bucaramanga y San Gil por pérdida de banca

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas agravaron la emergencia vial en Santander y mantienen en alerta a las autoridades por las afectaciones en dos de los principales corredores que comunican al departamento con el centro del país y con Boyacá.

La situación más crítica se registra en el kilómetro 53 de la vía Bogotá–Bucaramanga, en el sector de Puente Pescadero, donde la creciente del río Chicamocha provocó la pérdida parcial de la banca, obligando a habilitar el paso únicamente a un carril y generando restricciones para los vehículos de carga pesada.

La emergencia mantiene en vilo la movilidad por uno de los corredores más importantes para el abastecimiento de Santander. Mientras se adelantan las labores de evaluación y reparación, los camiones y tractocamiones deben tomar como ruta alterna la Troncal del Magdalena Medio, por Puerto Boyacá.

En el sitio permanecen instaladas señales preventivas, controladores de tráfico y una ambulancia para atender cualquier eventualidad. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para transitar con precaución y acatar las indicaciones del personal que regula el paso.



A esta emergencia se suma un nuevo cierre total en la vía que comunica a Macaravita con la provincia Norte Gutiérrez, en Boyacá. Según informó el coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, una creciente súbita del río Nevado destruyó parte de la carretera, dejando completamente interrumpida la conexión entre ambos departamentos.

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en otros municipios santandereanos. En Cerrito y Cepitá se reportan daños en la red vial y la caída de puentes peatonales, situación que dificulta la movilidad de las comunidades y mantiene a los organismos de emergencia realizando monitoreos permanentes ante la posibilidad de nuevas crecientes.