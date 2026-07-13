Nueve motos robadas entre 2024 -2026 aparecieron en patios del Tránsito de Bucaramanga

Lo que comenzó como una inspección de rutina terminó con un inesperado hallazgo. Nueve motocicletas que habían sido reportadas como robadas fueron encontradas en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde permanecían inmovilizadas por diferentes infracciones sin que se hubiera advertido que eran requeridas por la justicia.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de Tránsito y Transporte de la Policía de Santander, quienes adelantaron un proceso de verificación de antecedentes en los automotores almacenados en los parqueaderos oficiales.

Tras cruzar la información con las denuncias y los sistemas judiciales, las autoridades establecieron que las motocicletas registraban requerimientos vigentes por el delito de hurto. La mayoría de los casos corresponden a vehículos robados entre 2024 y 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga, mientras que uno de ellos era solicitado por una Fiscalía de Barranquilla.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, explicó que este resultado demuestra la importancia de las labores investigativas para combatir el hurto de automotores y devolver los bienes a sus legítimos propietarios.



"Hacemos un llamado muy especial a los propietarios de estos vehículos, o a quienes hayan sido víctimas de hurto en el área metropolitana de Bucaramanga o Barranquilla, para que se acerquen a las fiscalías correspondientes con la documentación en regla. Queremos devolverles lo que con tanto esfuerzo consiguieron", afirmó el oficial.

Las motocicletas recuperadas corresponden a las placas ALF-74C, IBB-92E, XMJ-33C, ELV-81F, MWC-71C, NLL-32F, CAU-72F, QBM-89B y GKM-40A, todas con requerimientos judiciales emitidos por diferentes despachos de la Fiscalía General de la Nación.

Según la Policía, el hallazgo se produjo en desarrollo de la estrategia "Planes Focalizados Contra el Multicrimen", mediante la cual se adelantan controles para combatir el hurto de automotores y detectar vehículos con alteraciones o requerimientos judiciales.

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Las autoridades invitaron a quienes hayan denunciado el robo de una motocicleta a verificar el listado de placas y acercarse a la Fiscalía competente con la documentación que acredite la propiedad del vehículo para iniciar el proceso de devolución. Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123.

Con esta recuperación, la Policía busca que nueve víctimas de la delincuencia puedan recuperar un patrimonio que, en muchos casos, representa su principal herramienta de trabajo y sustento familiar.