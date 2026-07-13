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Dos personas desaparecidas tras emergencia por lluvias que deja más de 16.000 familias afectadas

El Gobierno nacional ya inicio el despliegue de ayudas humanitarias a los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander en donde ya hay 24 municipios afectados.

Emergencia por lluvias en Colombia
Inundaciones por fuertes lluvias en Colombia.
Foto: Suministrada
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que dos personas continúan desaparecidas en el departamento de Casanare y Arauca luego de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el piedemonte llanero. La emergencia ya deja un balance preliminar de 24 municipios afectados, 16.769 familias damnificadas y 298 viviendas con daños en Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander.

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Ante la magnitud de la emergencia, la entidad lideró un Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el objetivo de coordinar la respuesta del Gobierno nacional junto con las autoridades departamentales y municipales.

Como resultado de la reunión, desde la UNGRD aseguraron que se definieron acciones prioritarias para el envío de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) a las familias afectadas, la reparación de seis puentes estratégicos para recuperar la conectividad, el restablecimiento de servicios esenciales y el apoyo al sector agropecuario.

El director general de la UNGRD, Javier Pava, explicó que los departamentos ya declararon la calamidad pública y que, en varios casos, sus capacidades de respuesta fueron superadas, por lo que el Gobierno Nacional comenzó a consolidar las necesidades para iniciar el despliegue de ayudas.

Emergencia por lluvias en Colombia
Emergencia por lluvias en Colombia.
Foto: Suministrada

"Después de escuchar a los gobernadores de los departamentos afectados, hoy tenemos un registro consolidado de los requerimientos al Gobierno Nacional. Los departamentos ya han declarado la calamidad pública y han desplegado sus capacidades operativas, que en algunos casos han sido superadas. Desde la UNGRD estamos consolidando estas necesidades para iniciar el desplazamiento de las ayudas y fortalecer la respuesta en los territorios", aseguró el director general de la UNGRD, Javier Pava.

De acuerdo con el balance preliminar, las emergencias responden principalmente a crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa, fenómenos que han impactado con mayor fuerza a los cuatro departamentos mencionados.

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La Unidad aseguró que mantendrá el seguimiento permanente de la emergencia y continuará coordinando las acciones con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo para garantizar una atención oportuna a las comunidades afectadas.

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