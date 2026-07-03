Magistrada Lombana pidió no imponer medida de aseguramiento a Martha Peralta por caso UNGRD

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, radicó la ponencia en la que solicita que no se imponga una medida de aseguramiento contra la senadora Martha Peralta, investigada por su presunta relación con las irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión ahora deberá ser analizada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de definir si la congresista afronta el proceso en libertad, como propone la magistrada ponente, o si, por el contrario, se ordena una medida de aseguramiento en su contra.

Peralta fue llamada a rendir indagatoria dentro de la investigación que adelanta el alto tribunal por las supuestas irregularidades en contratos relacionados con la UNGRD y por su presunto papel en un entramado que habría buscado direccionar recursos y asegurar apoyos políticos en el Congreso.

Su diligencia estuvo rodeada de polémica. Antes de que iniciara la indagatoria, trascendió que la magistrada Lombana había ordenado que la Policía condujera a la congresista hasta la sede de la Corte Suprema. Sin embargo, desde el equipo de defensa de Peralta aseguraron que la senadora ya se encontraba en el alto tribunal cuando fue emitida la orden, por lo que cuestionaron el procedimiento. La diligencia finalmente se realizó con la congresista bajo esa condición mientras avanzaba la actuación judicial.



La investigación también busca establecer si Peralta habría participado en el presunto direccionamiento de contratos para maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira. Entre los hechos que analiza la Corte figura una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de 2.170 millones de pesos, utilizada para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha.

Además, la congresista ha sido señalada por la Fiscalía como una de las presuntas “articuladoras” de un supuesto entramado que habría buscado garantizar votos a favor de iniciativas del Gobierno mediante la gestión de proyectos de la UNGRD para congresistas. Su nombre también ha sido mencionado en las investigaciones que avanzan contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de integrantes de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de impulsar proyectos para sus regiones a través de la UNGRD. Incluso, se sostiene que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con la senadora la gestión de iniciativas para varios parlamentarios.

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No obstante, antes de rendir indagatoria, Peralta rechazó los señalamientos y aseguró que las actuaciones en su contra se relacionan con su participación en el trámite de la reforma pensional. “Aquí lo que se ha hecho es información sobre el trámite de la reforma pensional, porque yo lideré esas reformas sociales”, manifestó la congresista.

Con la radicación de la ponencia, el caso entra en una nueva etapa procesal. Ahora será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que adopte la decisión definitiva sobre la situación jurídica de la senadora y determine si continúa vinculada a la investigación en libertad o si considera procedente imponer una medida de aseguramiento.