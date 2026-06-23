La carta de Sneyder Pinilla a Marco Rubio: ofrece información sobre corrupción en la UNGRD

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción que afecta a esa entidad, envió una carta a varios funcionarios de Estados Unidos en la que manifestó su intención de reunirse con autoridades de ese país para entregar información relacionada con presuntos hechos de corrupción ocurridos en Colombia.

La comunicación fue dirigida a la congresista María Elvira Salazar y al senador Bernardo Francisco Moreno Mejía, con copia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En el documento, Pinilla se presenta como “testigo y colaborador de la justicia colombiana” dentro de las investigaciones que se adelantan por el denominado escándalo de la UNGRD, al que calificó como uno de los casos de corrupción más relevantes y complejos de la historia reciente del país.

En la carta, el exfuncionario expresó formalmente su interés en sostener una reunión con representantes del Gobierno estadounidense para poner a disposición información y elementos probatorios. “El motivo de esta comunicación es manifestar formalmente mi interés en sostener una reunión con ustedes y, por su conducto, con las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses”, señaló.

Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la UNGRD involucrados en el caso de corrupción. Foto: suministrada

Pinilla aseguró que durante su colaboración con la justicia ha conocido hechos, decisiones y movimientos de recursos que, en su criterio, permitirían comprender el alcance de la estructura de corrupción que habría operado dentro de importantes entidades del Estado colombiano. “Durante mi colaboración con la justicia he tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos”, indicó.



Asimismo, sostuvo que posee información relacionada con posibles riesgos de corrupción pública, redes de influencia, uso indebido de recursos estatales . Según explicó, estos elementos podrían resultar de interés para las autoridades estadounidenses encargadas de la lucha contra la corrupción, la protección de las instituciones democráticas y el seguimiento de operaciones financieras vinculadas con recursos públicos.

El exsubdirector de la UNGRD también afirmó que parte de la información que está dispuesto a entregar permitiría identificar “responsabilidades, conexiones, beneficiarios y mecanismos utilizados para la apropiación indebida de recursos públicos”. En ese sentido, aseguró que su intención es cooperar plenamente con las autoridades nacionales e internacionales mediante el aporte de información verificable y documentada.

Finalmente, Pinilla solicitó que su comunicación sea considerada como una manifestación formal de voluntad de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos. “Estoy convencido de que los elementos que puedo aportar son de interés estratégico para las autoridades estadounidenses y pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, concluyó en la carta.