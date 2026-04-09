Sneyder Pinilla denuncia informes irregulares y campaña digital en su contra en caso UNGRD

Sneyder Pinilla, considerado testigo clave dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, denunció ante la Fiscalía General de la Nación el presunto uso ilegal de tecnología policial para perfilarlo y la ejecución de una campaña digital que, según afirma, habría sido orquestada para presionarlo y desacreditar su testimonio dentro del proceso judicial del caso de corrupción en la Unidad.

Pinilla Álvarez ha sido señalado como una pieza clave dentro de la investigación por el presunto direccionamiento de recursos públicos y la entrega de dineros a figuras importantes, entre ellas los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle. En su denuncia, el exsubdirector advirtió que su integridad estaría siendo afectada por el uso indebido de herramientas tecnológicas y la difusión de información que, según sostiene, habría sido manipulada.

De acuerdo con lo relatado por el denunciante, se habrían utilizado herramientas tecnológicas de análisis policial, entre ellas el software IBM i2 Analyst’s Notebook, de uso exclusivo de la Policía Nacional, para acceder y manipular datos personales sin contar con una orden judicial que autorizara dicha intervención. Según su versión, estos datos habrían sido utilizados para elaborar informes que posteriormente fueron filtrados a medios de comunicación y difundidos en redes sociales, con el objetivo de restarle credibilidad a su testimonio sobre la presunta entrega de dinero a exparlamentarios en el marco del escándalo de corrupción que se investiga en la UNGRD.

En su denuncia, Pinilla indicó que la responsabilidad de estas acciones no solo recaería en la defensa del expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas, sino también en operadores digitales anónimos que habrían difundido contenidos en redes sociales, además de la participación de algunas figuras públicas.



Según lo narrado por el denunciante, dentro de los elementos que generaron controversia se encuentra la contratación de una investigación privada por parte de la defensa del excongresista. Sobre este punto, Pinilla señaló que “se conoció que la defensa de Andrés Calle contrató una investigación privada para analizar registros telefónicos”. Asimismo, agregó que “el análisis concluyó, según la defensa de Calle Aguas, que no existían registros de llamadas entre este testigo y el señor Pedro Castro, identificado como prestamista, en las fechas señaladas sobre presuntos sobornos”, afirmación que, según el denunciante, no corresponde a la realidad.

Posteriormente, el exfuncionario explicó que, al obtener dichos informes a través de su defensa y de investigadores privados, se habrían encontrado inconsistencias relevantes. Según indicó, se hallaron registros alterados y datos que no coincidirían con la información original suministrada por las empresas de telecomunicaciones, lo que, a su juicio, evidenciaría una posible manipulación de la información con el propósito de modificar ubicaciones y secuencias de llamadas.

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Pinilla aseguró que la difusión de estos informes en medios de comunicación y redes sociales generó una campaña dirigida a desacreditar su versión dentro del proceso judicial por corrupción en la UNGRD.