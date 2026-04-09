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Blu Radio  / Judicial  / Sneyder Pinilla denuncia informes irregulares y campaña digital en su contra en caso UNGRD

Sneyder Pinilla denuncia informes irregulares y campaña digital en su contra en caso UNGRD

El exsubdirector aseguró que la difusión de estos informes presuntamente irregulares en medios de comunicación y redes sociales generó una campaña dirigida a desacreditar su versión dentro del proceso.

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