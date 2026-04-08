En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Bonilla: falsos testimonios de López, Pinilla y Benavides buscan proteger a Wadith Manzur

Defensa de Bonilla: falsos testimonios de López, Pinilla y Benavides buscan proteger a Wadith Manzur

La libertad de Ricardo Bonilla se produjo luego de que se abriera una "ventana" jurídica debido a que la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro de los 120 días reglamentarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad