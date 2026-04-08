Defensa de Bonilla: falsos testimonios de López, Pinilla y Benavides buscan proteger a Wadith Manzur

Tras la reciente obtención de la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su defensa ha lanzado una contundente contraofensiva jurídica. Alejandro Carranza, abogado del exministro, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el proceso judicial no solo carece de base técnica, sino que está cimentado sobre una red de mentiras tejida por los principales testigos de la Fiscalía para encubrir a otros actores políticos, específicamente al congresista Wadith Manzur.



La estrategia de "encubrimiento" y el papel de Manzur

El punto más álgido de las declaraciones de Carranza radica en la acusación de que Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides se han concertado para fabricar una narrativa que incrimine a Bonilla y desvíe la atención de otros involucrados. Según el jurista, estas personas están "mintiendo" y han construido "historias que han tejido para salvarse ellos y para cubrir a otras personas como Wadith Manzur".

Wadith Manzur Foto: Facebook

Ante la pregunta directa sobre si estos tres testigos están trabajando en conjunto para "hundir" al exministro con el objetivo de proteger a Manzur, Carranza respondió con un categórico "Sí"

Aunque el abogado se reservó detalles específicos para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril, afirmó que pronto llegará la hora de que se "rompan esas cadenas de mentira".



El vencimiento de términos

La libertad de Ricardo Bonilla se produjo luego de que se abriera una "ventana" jurídica debido a que la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro de los 120 días reglamentarios. "La Fiscalía tenía 120 días... Vencieron el 31 de marzo y el 7 de abril nosotros pedimos la audiencia y no habían radicado", explicó Carranza, señalando que el documento solo apareció en medio de la diligencia.

El exministro abandonó el centro de reclusión CESPO a la medianoche. Carranza reiteró que la medida intramural fue desproporcionada, considerando que la propia Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria debido a su edad de 76 años.



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