Wadith Manzur busca posesionarse como congresista pese a estar preso por presunta corrupción

En las últimas horas se conoció una polémica petición que ya está generando un debate y tiene que ver con el hecho de que el congresista Wadith Manzur, quien hoy está privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pretende posesionarse como senador el próximo 20 de julio.

En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia trasladó al Senado la solicitud que hizo el abogado Javier Araujo, donde pide analizar la posibilidad de que el él pueda posesionarse aun estando preso.

Wadith Manzur Foto: Facebook

Uno de los argumentos del abogado Araujo es que, aunque la detención preventiva es legal, esta no debería impedir el ejercicio de los derechos políticos ni traducirse automáticamente en la imposibilidad de asumir el cargo.

“Aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, «no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos», lo que sobrevendría, en su criterio, a la «prohibición absoluta de materializar el acto de posesión”, señaló la petición



Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia fue clara en señalar que no tiene funciones consultivas para pronunciarse sobre la viabilidad de la posesión ni sobre los efectos de la medida de aseguramiento frente al ejercicio del cargo.