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Blu Radio  / Política  / Wadith Manzur busca posesionarse como congresista pese a estar preso por presunta corrupción

Wadith Manzur busca posesionarse como congresista pese a estar preso por presunta corrupción

La Corte Suprema de Justicia remitió al Senado una solicitud de la defensa de Wadith Manzur que pide evaluar la posibilidad de que él se posesione como senador el próximo 20 de marzo.

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