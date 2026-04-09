Abren actuación disciplinaria a fiscales del caso UNGRD tras libertad de términos de Ricardo Bonilla

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falta por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes presuntamente se habrían demorado en radicar el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, situación que habría derivado en su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con el comunicado oficial, la actuación se inició de oficio luego de conocerse, a través de medios de comunicación, los hechos relacionados con la libertad concedida al exministro dentro del proceso penal que se adelanta en su contra. En ese sentido, el organismo indicó que “Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria, en razón al conocimiento que se obtuvo a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

En el mismo pronunciamiento, la Comisión señaló que la investigación busca establecer si la demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales constituye una falta disciplinaria.

La decisión de abrir la investigación disciplinaria se produce luego de que el Tribunal Superior de Bogotá avalara la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa del exministro Bonilla. Esta determinación se fundamentó en que, desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre, habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación dentro del proceso penal.



Durante la diligencia judicial, se expuso que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exministro Ricardo Bonilla González y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco de manera paralela a la audiencia en la que se discutía la solicitud de libertad por vencimiento de términos, y no antes del inicio formal de la diligencia, como lo exige la normativa procesal.

Durante la audiencia en la que se resolvió la solicitud de libertad, la magistrada explicó que el análisis jurídico habría sido distinto si el escrito de acusación se hubiera radicado antes del inicio formal de la diligencia. Según se indicó en el desarrollo de la audiencia, la oportunidad en la presentación del documento era un elemento determinante para interrumpir el conteo de términos legales dentro del proceso penal.