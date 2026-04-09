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Blu Radio  / Judicial  / Abren actuación disciplinaria a fiscales del caso UNGRD tras libertad de términos de Ricardo Bonilla

Abren actuación disciplinaria a fiscales del caso UNGRD tras libertad de términos de Ricardo Bonilla

La Comisión señaló que la actuación busca establecer si la demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales constituye una falta disciplinaria.

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