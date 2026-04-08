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Blu Radio  / Judicial  / Suspenden audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos de Sandra Ortiz: caso UNGRD

Suspenden audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos de Sandra Ortiz: caso UNGRD

La audiencia contra Sandra Ortiz no concluyó durante esta jornada y fue suspendida, por lo que continuará el próximo 16 de abril a las 9 de la mañana.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Foto: X @SandraOrtizN
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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