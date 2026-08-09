Alias 'Bonito', cabecilla de los Comandos de Frontera, trasladado a Bogotá por su alta peligrosidad

Alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como segundo cabecilla de los Comandos de Frontera e integrante de la estructura 48 de las disidencias de las Farc, fue trasladado a Bogotá luego de ser capturado en el municipio de Guamal, Meta.

El señalado integrante de esta estructura armada fue llevado a la capital del país en un avión del Ejército, en medio de un dispositivo de seguridad dispuesto después de su captura durante la operación ‘Abraham’.

El operativo fue desarrollado por unidades del Gaula Militar de Meta y Putumayo, con apoyo de equipos de inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el traslado se realizó por razones de seguridad, luego de la captura del señalado cabecilla en zona rural de Guamal.



Las imágenes divulgadas muestran el procedimiento mediante el cual alias ‘Bonito’ fue trasladado en una aeronave militar hacia Bogotá, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

Estas son las imágenes del traslado a Bogotá de alias 'Bonito', segundo cabecilla del grupo 'Comandos de frontera' e integrante de la estructura 48 de las disidencias de las Farc, quien fue capturado ayer en Guamal, departamento del Meta. #Vocesysonidos. pic.twitter.com/lXlVc9ObB7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 9, 2026

El hombre es señalado por las autoridades de tener un amplio prontuario relacionado con delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado.

Publicidad

Además, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que alias ‘Bonito’ estaría relacionado con la coordinación de actividades de narcotráfico y acciones criminales contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

El general López señaló que la operación también afecta las pretensiones de expansión de esta organización y su control sobre corredores considerados estratégicos para el narcotráfico en el departamento de Putumayo y en zonas fronterizas con Ecuador y Perú.

Por su parte el presidente Abelardo De La Espriella destacó la operación y aseguró que la captura se produjo gracias al trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública y mediante una orden judicial.

Publicidad

El mandatario calificó el resultado como un “golpe contundente contra el crimen organizado” y sostuvo que su Gobierno mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas ilegales.

“A los delincuentes se les acabó la impunidad”, afirmó el presidente, quien agregó que “la autoridad del Estado se respeta”.

Mientras que el Ministerio de Defensa señaló que la captura de alias ‘Bonito’ constituye un golpe directo contra las estructuras armadas que, según las autoridades, buscan mantener el control territorial mediante actividades violentas y economías ilegales.