Ejército frustró intento de secuestro de excandidato al Congreso en el Magdalena

Un operativo del Ejército Nacional permitió frustrar el secuestro del excandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el Magdalena y empresario, Pablo José Acuña Herrera, quien había sido interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de El Banco.

De acuerdo con la información oficial, Acuña Herrera y otra persona fueron retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes intentaban llevárselos del lugar. La rápida reacción de las tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional permitió ubicar a los responsables e iniciar un enfrentamiento armado.

Como resultado de la operación, los militares lograron rescatar con vida al excandidato liberal y a la otra persona que permanecía en poder de los delincuentes. Durante la acción fueron incautados un fusil y material de guerra.

Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni bajas entre los presuntos integrantes del grupo armado ilegal, quienes lograron huir tras el intercambio de disparos.



Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el intento de secuestro y destacó la reacción de las tropas del Ejército. "Reconozco la rápida y decidida reacción de nuestros soldados, especialmente de las unidades del Batallón Córdova y de la Segunda Brigada, quienes evitaron que este hecho criminal tuviera consecuencias aún más graves", manifestó la mandataria.

No obstante, insistió en que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el departamento. "Estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses. El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales", afirmó.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de secuestro.