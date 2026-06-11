Capturaron en Yondó a alias 'Carlos', responsable de extorsión en el Magdalena Medio

En Yondó, Antioquia, fue capturado alias 'Carlos', responsable de la extorsión y la minería ilegal en el Magdalena Medio. El delincuente tenía azotados a ganaderos y comerciantes en varios sectores de Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, fue capturado en el municipio de Yondó, Antioquia, Carlos Andrés Montecinos Trespalacio, conocido con los alias de ‘Carlos’ o ‘Marcos’, señalado de ser uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, alias ‘Carlos’ acumulaba más de seis años de trayectoria dentro del grupo delincuencial y actualmente ejercía como cabecilla de zona de la Subestructura Edgar Madrid Benjumea.

Las investigaciones dejaron en evidencia que bajo su mando estarían más de 20 integrantes encargados de ejecutar extorsiones contra comerciantes, ganaderos y empresarios, además de mantener el control territorial en varios sectores de Yondó.



Las investigaciones indican que, tras la muerte de alias ‘Chirimoya’, Montecinos Trespalacio asumió funciones estratégicas dentro de la organización, entre ellas, coordinar acciones durante los denominados paros armados, ordenar labores de inteligencia criminal y realizar seguimientos a integrantes de la Fuerza Pública.

El capturado también sería el principal responsable de recaudar recursos provenientes de la explotación ilegal de yacimientos mineros en la región y estos dineros eran utilizados para financiar las operaciones logísticas y fortalecer el poder armado de la estructura criminal.

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, la captura fue legalizada y la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión.