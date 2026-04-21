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Santander destraba obras clave del corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó

La decisión llega tras más de tres años de incertidumbre en torno a este tramo, y representa, según la Gobernación, una solución definitiva para destrabar una obra considerada fundamental.

foto vía bucaramanga barrancabermeja.jpg
Vía Bucaramanga - Barrancabermeja
// Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

La Gobernación de Santander anunció un avance para la culminación total del corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, uno de los proyectos estratégicos para la conectividad y competitividad del departamento.

Tras más de 15 mesas de trabajo entre la concesionaria Ruta del Cacao, la Agencia Nacional de Infraestructura y la administración departamental como facilitadora, se logró la firma de un acta que establece un periodo especial para finalizar las obras pendientes en la unidad funcional número 8.

De acuerdo con la secretaria de Infraestructura de Santander, Jesica Juliana Mendoza, este acuerdo permitirá superar las dificultades técnicas que habían retrasado el proyecto y garantizar la conexión entre los municipios que integran este corredor vial clave para la región.

Por su parte, el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, señaló que con este compromiso “se ponen fin a las diferencias técnicas” y se establece un plazo aproximado de 36 meses para que la concesionaria adelante trámites como el licenciamiento ambiental, ajuste diseños y ejecute las obras restantes.

Con este nuevo cronograma, se espera que al término de ese periodo el corredor vial entre en fase de operación y mantenimiento, beneficiando de manera directa a miles de habitantes, especialmente en zonas como Lebrija y el Magdalena Medio.

La decisión llega tras más de tres años de incertidumbre en torno a este tramo, y representa, según la Gobernación, una solución definitiva para destrabar una obra considerada fundamental para el desarrollo económico y la movilidad en Santander.

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