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Tres niños resultaron con heridos tras caída de ventilador en una escuela de Yondó, Antioquia

La Alcaldía confirmó que permanecen en el hospital local recibiendo atención médica, pero que no revisten gravedad.

INSITUTUCIÓN LUIS EDUARDO DE YONDÓ-CORTESÍA.jpg
Foto: Cortesía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Tres menores de edad resultaron heridos tras la caída de un ventilador en una escuela de Yondó, Antioquia. La Alcaldía confirmó que permanecen en el hospital local recibiendo atención médica, pero que no revisten gravedad. 

Tres menores de edad resultaron heridos en las últimas horas tras un accidente ocurrido en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño. El hecho se registró dentro de un aula de preescolar, cuando un ventilador se desprendió y cayó sobre los estudiantes.

De inmediato, los niños fueron trasladados al hospital Héctor Abad Gómez, donde recibieron atención médica. Según el reporte oficial, las lesiones no revisten gravedad y los menores evolucionan de manera satisfactoria.

A través de un comunicado el alcalde, Yerson Ariza explicó lo sucedido y entregó un primer informe sobre las causas del accidente. “Al parecer se soltó un tornillo que aseguraba el ventilador y, ante el constante uso, cedió y causó el lamentable accidente”, indicó el documento. El equipo había sido sometido previamente a un mantenimiento rutinario por parte de la institución educativa.

La Alcaldía señaló que se activaron los protocolos de atención de manera inmediata, indicando además que el rector del plantel sostuvo una reunión con los padres de familia de los menores afectados para brindar claridad sobre lo ocurrido y acompañar el proceso.

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Sin embargo, el hecho generó preocupación entre la comunidad educativa. Algunos padres manifestaron su inconformidad, asegurando que no es la primera vez que se presenta un incidente similar. Según denunciaron, el mes anterior una teja cayó sobre una estudiante, causándole una fractura.

Frente a esto, la administración municipal aseguró que ya solicitó un informe oficial a la institución para esclarecer los hechos y adoptar medidas. “El informe será trasladado a las autoridades competentes para que se tomen las decisiones necesarias”, concluyó el comunicado.

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Sobre la institución, la Alcaldía destacó que ya se adelantan varias inversiones, entre ellas un proyecto de mejoramiento de los sistemas de drenaje e infraestructura sanitaria por un valor de $2.567.841.212, así como una intervención en la planta física con apoyo de Ecopetrol, con recursos aproximados de $1.400.000.000.

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