Presunto integrante del Clan del Golfo se entregó al Ejército en Yondó, Antioquia

En el marco de las operaciones militares dirigidas a golpear a los grupos armados organizados que operan en el Magdalena Medio, el Ejército Nacional reportó la entrega voluntaria de un presunto integrante del Clan del Golfo, vinculado a la subestructura Edgar Madrid Benjumea, con injerencia en esta zona del país.

La presentación se produjo en una base militar ubicada en el municipio de Yondó, Antioquia, a donde el hombre acudió por voluntad propia tras un trabajo previo de inteligencia que facilitó su desvinculación de la organización ilegal.

Según los primeros reportes, el sujeto haría parte del componente armado de esta estructura, que mantiene presencia en municipios como Cantagallo (Bolívar), Yondó y Remedios (Antioquia), territorios estratégicos donde el grupo busca sostener su influencia sobre rentas ilícitas y ejercer presión sobre la población y las autoridades.

El coronel Gerson Iván Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, señaló que la decisión de esta persona estaría motivada por la intensificación de las operaciones en la zona, así como por disputas internas y enfrentamientos con el ELN, factores que evidencian tensiones al interior de estas organizaciones ilegales en el Magdalena Medio.



"Ya cansado de esta vida delictiva de estar al margen de la ley, fruto de la presión del Ejército Nacional mediante operaciones militares en este sector. Invitamos a los integrantes de este grupo armado organizado para que sigan el ejemplo de esta persona que quiere recomponer su camino y generar un nuevo estilo de vida", sostuvo el militar.

Tras su entrega, las autoridades activaron los procedimientos establecidos para garantizar su sometimiento a la justicia y brindar atención humanitaria, dando inicio al proceso institucional previsto para quienes optan por abandonar las filas de grupos armados ilegales.