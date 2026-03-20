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Presunto integrante del Clan del Golfo se entregó al Ejército en Yondó, Antioquia

El hombre habría tomado la decisión tras la presión derivada de las constantes operaciones de la fuerza pública en regiones aledañas a esta localidad del Magdalena Medio.

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