Se reactivan órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras suspensión de ZUT

El Gobierno nacional dejó sin efecto la resolución que aceptaba el listado de integrantes del Clan del Golfo, que iniciarían su traslado hacia las Zonas de Ubicación Temporal previstas en Chocó y Córdoba.

Como consecuencia de esta decisión, también quedaron nuevamente activas las órdenes de captura que habían sido suspendidas para algunos de los principales cabecillas del grupo armado ilegal, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’.

Según la resolución, la decisión de revocar ese acto administrativo se tomó debido a que el traslado de los combatientes hacia las Zonas de Ubicación Temporal, previsto para iniciar el 1 de marzo de 2026, nunca se materializó. Al no ponerse en marcha el proceso que sustentaba la expedición del documento anterior, el Gobierno consideró procedente dejar sin efecto la medida.

La revocatoria implica que también pierden vigencia las garantías asociadas al listado de integrantes presentado por el grupo armado ilegal, entre ellas la suspensión de órdenes de captura que se había dispuesto para facilitar el desplazamiento gradual hacia las zonas establecidas en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba.



Es importante recordar que el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso informó previamente que no sería posible cumplir con el cronograma previsto para el 1 de marzo, luego de evaluar las condiciones del proceso y del territorio.

Según informaron, entre los factores que influyeron en el retraso se mencionaron las afectaciones provocadas por la ola invernal en las zonas donde se instalarían las ZUT. También se señaló el fallecimiento alias ‘Gonzalito’, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas.

A esto se suma la suspensión temporal de los diálogos adoptada por el grupo armado ilegal, el pasado 4 de febrero.

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Ante este panorama, el mecanismo determinó la necesidad de ajustar el cronograma y solicitar a los grupos de trabajo del proceso definir una nueva fecha para el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal y el cumplimiento de otros compromisos pendientes.