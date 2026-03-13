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Blu Radio  / Nación  / Se reactivan órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras suspensión de ZUT

Se reactivan órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras suspensión de ZUT

La decisión se produjo luego de que los combatientes del grupo armado ilegal no llegaran a las Zonas de Ubicación Temporal previstas en Chocó y Córdoba, lo que llevó al Gobierno a revocar la resolución que suspendía las órdenes de captura.

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