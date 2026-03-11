Alcalde de Aracataca por guerra Clan del Golfo-Pachencas: “Necesitamos reacción pronta del Ejército”

El municipio de Aracataca, en el departamento del Magdalena, enfrenta una situación crítica, debido a los intensos combates en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según denunció el alcalde de la localidad, Leiter Salgado, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los Pachenca han dejado a las comunidades indígenas y campesinas atrapadas en medio del fuego cruzado.

El balance hasta el momento es trágico: tres indígenas han sido asesinados y otros siete resultaron heridos.



Comunidades indígenas en el centro del conflicto

La disputa territorial ha golpeado con fuerza a la comunidad Serankua, perteneciente al pueblo Arhuaco.

“Ellos, al momento de enfrentarse unos con los otros, están dejando a la comunidad indígena en medio del conflicto”, indicó Salgado.



Además, precisó que los combates ocurren en zonas de difícil acceso, a las que solo se puede llegar tras un recorrido de “5 horas a pie” o en bestia desde el último punto donde llegan los vehículos.

Al ser consultado sobre los motivos de esta guerra entre "herederos del paramilitarismo", el alcalde descartó que se trate de una disputa por minería, señalando que el interés es puramente logístico para actividades ilícitas.

“Presumimos que es un corredor estratégico por el tema de las drogas”, afirmó Salgado, explicando que la zona conecta puntos clave como Pueblo Bello, Dibulla y Santa Marta.

El llamado urgente al Gobierno nacional, aunque existe presencia de la Fuerza Pública en la región, el alcalde Salgado advirtió que las tropas en tierra no son suficientes para frenar la violencia, debido a la densa vegetación.

Por ello, lanzó un S.O.S. al Gobierno nacional solicitando apoyo tecnológico y militar de mayor escala.

“Necesitamos una reacción pronta del Ejército Nacional para que puedan cesar estos combates. Necesitamos que con sistemas aéreos, con despliegues aéreos, se hagan cesar estos combates para poder persuadir a los bandidos”, urgió el mandatario.

Actualmente, el Batallón de Alta Montaña se encuentra en la parte plana de Aracataca y la base de El Cenizo funciona principalmente para entrenamiento, lo que deja el corazón de la Sierra en una situación de indefensión frente a la avanzada de los grupos armados.

