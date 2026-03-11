En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alcalde de Aracataca por guerra Clan del Golfo-Pachencas: “Necesitamos reacción pronta del Ejército”

Alcalde de Aracataca por guerra Clan del Golfo-Pachencas: “Necesitamos reacción pronta del Ejército”

Según denunció el alcalde de la localidad, Leiter Salgado, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los Pachenca han dejado a las comunidades indígenas y campesinas atrapadas en medio del fuego cruzado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad