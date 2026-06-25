Petro negó haber dado órdenes de frenar operaciones o bombardeos para favorecer al Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro se refirió una vez más a la investigación de Noticias Caracol que reveló cómo, en 2022, el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, habría sostenido una serie de encuentros con un delegado del Clan del Golfo en el que le hizo varios ofrecimientos a cambio de que el grupo permaneciera en el proyecto de la Paz Total.

“Ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la fuerza pública o el presidente de la República que es su manso supremo. Nunca di un orden en ese sentido y solo mire los bombardeos que ordené porque solo el presidente puede ordenarlos, siguiendo el principio de prudencia respecto a los menores de edad o a personas civiles”, escribió en su cuenta de X.

Ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la fuerza pública o el presidente de la República que es su manso supremo.



Nunca di un orden es ese sentido y solo mire los. Bombardeos que ordené porque solo el presidente puede ordenarlos, siguiendo el… https://t.co/JRLQxrhf0o — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 25, 2026

Según los audios revelados, por Noticias Caracol, Rueda habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la fuerza pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.

Justamente, la publicación que hace el presidente este jueves es en respuesta a un trino de la hoy embajadora ante Reino Unido, Laura Sarabia, quien en el desarrollo de la polémica, fue vinculada por el exdirector de la Policía, general (r ) Henry Sanabria. El oficial la señaló de haber dado esas órdenes de frenar operativos cuando ella era directora del Dapre y él director de la institución, entre 2022 y 2023.



La respuesta del mandatario llega el mismo día en que la Procuraduría decidió abrir una indagación previa contra Rueda y contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.

En esa misma orden, el Ministerio Público pidió escuchar el testimonio del general Sanabria y ordenó una serie de pruebas para recopilar la información documentada sobre la conversación de paz con el Clan del Golfo.