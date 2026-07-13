Fuertes lluvias y vendavales azotaron a Córdoba y Sucre

Como lo confirmó el Ideam, la onda tropical número 26 vino acompañada de fuertes tormentas que sacudieron los departamentos de Sucre y Córdoba, que según los reportes preliminares no dejaron grandes afectaciones.

Como lo cuenta la meteoróloga en turno Geraldine Vega, la onda ya salió de este territorio y se dirige a San Andrés y Providencia.

“Efectivamente en la noche tuvimos bastantes precipitaciones en el Caribe, debido al paso de la onda tropical número 26, sin embargo, esta ya se encuentra al occidente del territorio nacional, es decir, en cercanías del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, confirmó la experta.

También en el caribe, en Ovejas, departamento de Sucre, el fuerte vendaval, que estuvo acompañado de una tormenta eléctrica, provocó que un rayo destruyera la imagen de Cristo Rey, ubicada en la parte alta del municipio.



El párroco José María Pacheco confirmó lo ocurrido e hizo un llamado para que la comunidad católica se una, reconstruya la imagen de Cristo Rey y renueven su fe.

“Anoche la fuerte tormenta derribó la imagen de Cristo Rey que, desde lo alto de nuestro querido pueblo de Ovejas, nos recordaba la presencia amorosa del Señor que reina sobre nuestras vidas. Este hecho nos llena de tristeza, pero no debe robarnos la esperanza. El viento pudo destruir una imagen de cemento, pero jamás podrá derribar a Cristo de nuestros corazones. Él sigue siendo nuestro Rey, nuestro Pastor y nuestra fortaleza en medio de las tempestades. Que este acontecimiento nos motive a unirnos como comunidad. Así como vamos a reconstruir la imagen de Cristo Rey, renovemos también nuestra fe, nuestra fraternidad y nuestro compromiso de vivir el Evangelio”, expresó el párroco.

En el caso de la capital de Córdoba, la Alcaldía de Montería informó que desplegó equipos operativos para atender emergencias y restablecer la movilidad en las vías que presentaban mayores afectaciones, principalmente por la caída de árboles y ramas.

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Así mismo resaltó que dispuso el traslado de motobombas para realizar labores de evacuación de aguas en sectores donde se presentaron encharcamientos, como en los barrios Los Robles y San José.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que la Administración Municipal mantiene activos todos los protocolos de respuesta e hizo un llamado a la ciudadanía a priorizar su seguridad.

“Estamos atentos y desde anoche activamos nuestros equipos para atender las emergencias que se han presentado por las lluvias, las tormentas eléctricas y los fuertes vientos en distintos sectores de Montería. Quiero hacer un llamado a todos los monterianos para que prioricen su seguridad. Si encuentran un árbol caído, cables de energía en el piso o viviendas afectadas, repórtenlo de inmediato a la línea 123 y también a través de nuestras redes sociales. Cada reporte nos ayuda a llegar más rápido a los puntos donde se requiere atención”, afirmó el mandatario.

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El alcalde señaló que los equipos de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro continúan desplegados en toda la ciudad “para responder a cada emergencia y restablecer la movilidad y la seguridad de los monterianos”.