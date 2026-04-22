Gobernadora de Sucre admite irregularidades en salario de docentes: “Un desbordamiento de la nómina”

La polémica por los millonarios salarios en la Universidad de Sucre sigue escalando. En medio de protestas estudiantiles y paro académico, la gobernadora Lucy Inés García, quien además preside el Consejo Superior de la institución, reconoció que hay irregularidades que deben ser investigadas.

Las declaraciones de García se produjeron en Mañanas Blu, donde la mandataria señaló: “Es un desbordamiento de la nómina docente por el concepto de los puntos salariales”. Eso ahonda el problema de un sistema que permitió que algunos profesores alcanzaran ingresos mensuales superiores a los 50 millones de pesos, e incluso cercanos a los 90 millones.



Sueldos de hasta 90 millones: lo que hay detrás del escándalo

El origen del problema, según explicó la gobernadora, está en el Decreto 1279 de 2002, que permite a docentes aumentar su salario mediante publicaciones académicas. Aunque el mecanismo es legal, en la práctica habría generado distorsiones.

“Sí, es cierto, Néstor. Sí, es cierto”, respondió cuando se le preguntó si ese sistema abrió la puerta a incrementos desmedidos. Incluso reconoció que “es un decreto que opera legalmente desde el año 2002”, pero que hoy muestra fallas en su aplicación.

Las cifras que han salido a la luz han generado indignación. Algunos docentes, según denuncias conocidas públicamente, estarían ganando entre 70 y más de 90 millones de pesos mensuales, lo que desató la reacción de estudiantes que exigen explicaciones.



Auditoría y control: las medidas que anuncia la Gobernación

Ante la presión, la gobernadora aseguró que ya se puso en marcha una auditoría externa para esclarecer lo ocurrido. “Debemos asumir esta situación como un problema de gobierno universitario y no solo de trámites”, afirmó.

También reconoció que la universidad “no desarrolló a tiempo una regulación institucional suficientemente fuerte”, lo que habría permitido que el sistema se desbordara sin controles efectivos.

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Sobre las denuncias más graves, como posibles irregularidades en la autoría de artículos o el uso de trabajos estudiantiles, fue cautelosa, pero clara: “Es de eso que estamos hablando”. Añadió que serán los organismos de control los encargados de determinar responsabilidades.

Mientras tanto, la crisis sigue impactando el funcionamiento de la universidad. Ya son varios días de paro y tensión en el campus, con estudiantes que piden no solo explicaciones, sino cambios de fondo en el manejo de los recursos.

La discusión, sin embargo, va más allá de Sucre. El debate abrió la puerta a revisar si este modelo salarial se repite en otras universidades públicas del país, donde el incentivo por publicaciones podría estar generando efectos similares.