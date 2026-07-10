En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Dilan Cruz
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Impactantes imágenes: grave emergencia en Arauca por fuertes lluvias; hay puentes caídos

Impactantes imágenes: grave emergencia en Arauca por fuertes lluvias; hay puentes caídos

La emergencia invernal continúa evolucionando en Arauca, mientras las comunidades afectadas solicitan una pronta intervención para atender las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.

foto arauca lluvias.jpg
Emergencias por lluvias en Arauca
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

La fuerte temporada de lluvias sigue causando graves estragos en Arauca. En las últimas horas, el departamento quedó incomunicado por vía terrestre con Norte de Santander y Santander debido a la pérdida del puente ubicado en el sector de Caño Negro, en el corredor vial que comunica a Saravena con Cubará (Boyacá), mientras las inundaciones y desbordamientos continúan afectando a comunidades rurales del Piedemonte Araucano.

De acuerdo con los reportes conocidos en la mañana de este viernes, el paso por la denominada Vía de la Soberanía permanece totalmente suspendido, luego de que la estructura del puente en Caño Negro colapsara tras las intensas lluvias que han golpeado la región durante los últimos días.

La emergencia interrumpió la conexión terrestre entre Arauca y los Santanderes, afectando el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros por uno de los corredores más importantes para el abastecimiento y la movilidad del departamento.

Mientras las autoridades adelantan la evaluación de los daños y analizan las acciones necesarias para restablecer la conexión vial, se mantiene la recomendación a los viajeros de consultar únicamente la información oficial sobre el estado de las carreteras y evitar desplazamientos por este sector.

Inundaciones agravan la crisis

A la par del cierre vial, las lluvias continuaron generando emergencias en el Piedemonte Araucano. Antes del amanecer de este viernes, habitantes de diferentes municipios reportaron el desbordamiento de ríos y quebradas, cuyas crecientes súbitas inundaron predios rurales y ocasionaron pérdidas económicas para numerosas familias campesinas.

Publicidad

Según los reportes de la comunidad, la fuerza de las corrientes arrastró varios animales y dejó extensas áreas de fincas y potreros bajo el agua, aumentando la preocupación entre los productores agropecuarios que temen nuevas crecientes por la continuidad de las precipitaciones.

Las afectaciones se suman a los derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes registrados durante los últimos días en diferentes sectores del departamento, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento de varias poblaciones.

Publicidad

Los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente sobre el comportamiento de los principales afluentes e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación que represente riesgo para la vida o los bienes.

La emergencia invernal continúa evolucionando en Arauca, mientras las comunidades afectadas solicitan una pronta intervención para atender las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y recuperar la conectividad vial del departamento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Arauca

Emergencias por lluvias

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad