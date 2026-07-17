Ola de calor en Santander eleva el riesgo de incendios forestales en siete municipios

La ola de calor que afecta a Santander mantiene en alerta a siete municipios por el riesgo de incendios forestales, según las advertencias emitidas por las autoridades. En Bucaramanga, la Oficina de Gestión del Riesgo intensificó el llamado a la prevención ante las altas temperaturas y la resequedad de la vegetación.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que las medidas adoptadas por la Alcaldía responden a las recomendaciones emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

"Esto va en línea con lo que nos ha advertido el IDEAM. La Alcaldía expidió un decreto que les impide a las personas utilizar fuegos artificiales y lavar vehículos en la vía pública. Estos actos pueden generar incendios forestales por la resequedad de la vegetación", señaló el funcionario.Las autoridades reiteraron que durante esta temporada es fundamental evitar las quemas controladas, arrojar elementos que puedan generar chispas en zonas verdes y realizar actividades que representen un riesgo para el entorno natural.

La alerta cobra mayor relevancia luego de que en las últimas horas se registraran incendios forestales en los municipios de Charta y Piedecuesta, emergencias que obligaron a la intervención de los organismos de socorro para evitar su propagación.



Desde Gestión del Riesgo de Bucaramanga insistieron en que la prevención es clave para evitar afectaciones ambientales y poner en peligro a las comunidades cercanas a las zonas boscosas. Por ello, invitaron a los ciudadanos a reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o conato de incendio a las líneas de emergencia.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en el departamento y no descartan que se adopten nuevas medidas preventivas si persisten las altas temperaturas durante los próximos días.