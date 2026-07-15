Comunidad en Cali alerta sobre contaminación de ríos Pance y Meléndez en plena temporada de calor

Un complejo panorama esta ocurriendo en los ríos de Cali, pues además de la disminución de su caudal por la fuerte ola de calor, también se está registrando una problemática de mal manejo de basuras y residuos en sus alrededores. Esta situación se está presentando principalmente en los ríos Pance y Meléndez, especialmente en la zona rural de la capital vallecaucana.

Con el aumento de las temperaturas, han sido miles las personas que están realizando paseos hacia estos afluentes durante los últimos días, y este incremento en los visitantes ha hecho que las riberas se llenen de basuras y afectaciones por fogatas.

"Son miles de residuos que nos dejan los visitantes, fogones que están encendiendo a la orilla del río, en zonas de bosque que con tanto calor se puede generar fácilmente una chispa que se desplace y genere incendios. La autoridad aquí es limitada, lamentablemente esa es una realidad, no hay una permanencia en sus acciones para poderse dedicar a estos temas ambientales. Así que estamos en manos realmente de ese amor y esa identidad que tenga el visitante", denuncia Claudia Tabares, líder ambiental del corregimiento de Pance.

Problemática escala a zona urbana de Cali

Hay que tener en cuenta que esta problemática también se está registrando en la zona urbana de Cali, especialmente el barrio El Ingenio, el río Meléndez, en su paso por el parque, registra acumulación de basuras y vertimiento de aguas residuales, lo que pone en riesgo al ecosistema del lugar y a la comunidad vecina.

"Esa es una situación que obedece primero a los vendedores informales que están sobre el sector, si se van a ubicar sobre la zona verde, que no dejen los desperdicios sobre la ribera del río, sino que los depositen en una canasta de basura. Claramente la fauna y la flora y distintos ecosistemas se ven altamente perjudicados, incluyendo no solamente la ribera del río, sino el interior de él", señaló Anthony Parra, edil de la comuna 17.

La comunidad está organizando jornadas de limpieza de los ríos, para fomentar en los turistas una cultura de cuidado y protección de los ríos. También está pidiendo más contundencia de las sanciones aplicadas por las autoridades ambientales, para quienes contaminen deliberadamente estas riberas.

