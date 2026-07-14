Fin de semana violento en Cali: asesinaron a 15 personas entre el sábado y el lunes festivo

Quince homicidios se registraron durante el fin de semana en Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los casos fue cometido con arma blanca y los otros 14 con armas de fuego, lo que mantiene la preocupación por los altos índices de violencia en la capital vallecaucana.

Entre las víctimas se encuentra Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. El hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en una fiesta en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la ciudad.

Frente a esta situación, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó como alarmante el panorama de violencia y aseguró que los jóvenes continúan siendo la población más afectada por estos hechos.

"Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias. Cali está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes", manifestó el funcionario.



Ante el incremento de los homicidios, desde distintos sectores políticos se ha expresado respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con el propósito de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.

El concejal Roberto Ortiz aseguró que la ciudad requiere una mayor inversión en seguridad para frenar la escalada de violencia.

"Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos. La seguridad debe ser una prioridad para garantizar la tranquilidad de todos los caleños", señaló.

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Sobre los 15 homicidios ocurridos durante el fin de semana, las autoridades indicaron que la mayoría estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y ajustes de cuentas.

Finalmente, las autoridades informaron que con corte al 14 de julio, Cali acumula 561 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de control frente al comportamiento de la violencia en la ciudad.